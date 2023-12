Nashik News: खळबळजनक! आठवडाभरापूर्वीच विवाह झालेल्या नवविवाहितेने उचलले टोकाचे पाऊल; पोलिसांकडून चौकशी सुरू

नाशिक : अवघ्या आठ दिवसांपूर्वीच विवाह झालेल्या २३ वर्षीय नवविवाहितेने सासरी राहत्या घरात गळफास घेत आत्महत्त्या केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.

याप्रकरणी इंदिरानगर पोलिसांनी आकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे. (Extreme step taken by newly wed women got married weeks ago Police investigating Nashik News)