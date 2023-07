Devendra Fadnavis Ajit Pawar : पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात; फडणवीस-पवार यांचे आश्वासन

By

Devendra Fadnavis Ajit Pawar : गोदावरी व तापी खोऱ्यातील पाण्याची तूट भरून काढण्यासाठी पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी पूर्वेकडे वळविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

गोदावरी व तापी खोऱ्यात पाणी आल्यास राज्यातील दुष्काळ मिटून पावसाची वाट पाण्याची गरज राहणार नसल्याचे आश्वासन राज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांनी दिले. (Fadnavis Pawar promise of water from western channel rivers in Godavari basin nashik news)

नाशिकमध्ये ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी प्रथम बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्याच्या विकासाचे मुद्दे मांडताना पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी पूर्वेकडे म्हणजेच गोदावरी व तापी खोऱ्यात वळविण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. यामुळे पाण्याची तूट भरून निघण्याबरोबरच प्रदेश सुजलाम्‌ सुफलाम्‌ होईल. शेतकऱ्यांना पावसाची वाट पाहावी लागणार नाही.

पाणी वळविण्यासाठी एक लाख कोटी रुपये खर्च येणार असून, प्राथमिक टप्प्यात ५०० कोटी रुपयांची कामे सुरू झाली आहेत. प्रकल्पासाठी निधी कमी पडू देणार नसल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. त्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी पूर्वेकडे आल्यास पाण्याच्या योग्य नियोजनाद्वारे शेतकऱ्यांना आकाशाकडे डोळे लावण्याची गरज राहणार नसल्याचे सांगितले.

नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गातील तांत्रिक अडचणी दूर करून प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सरकार सहकार्य करेल. अडचणीत सापडलेल्या सहकारी बॅंकांना महायुती सरकार मदत करणार असल्याचे आश्वासन दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

पोटदुखीसाठी डॉक्टर शिंदे

नाशिकमध्ये शासकीय योजनांचा कुंभमेळा भरला आहे. चांगलं काम केलं तरी काही लोकांच्या पोटात दुखते. त्यामुळे काही लोक ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करीत आहेत. परंतु, लोकांना लाभ मिळतो म्हणून लोक येत आहेत. त्यामुळे कोणाच्या पोटात दुखण्याचे कारण नसल्याचा चिमटा उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे व संजय राऊत यांचे नाव न घेता काढला.

पोटदुखीवर औषध देण्याकरिता आमच्याकडे डॉक्टर एकनाथ शिंदे उपचार करणार असून, त्यांच्यानंतर अजित पवार हेही उपचार करतील. महाराष्ट्र गुंतवणुकीत पहिले असल्याने उद्योजकांचा विश्वास वाढला आहे. शेतकऱ्यांच्या योजना मार्गी लागल्या आहेत. विकासाची गती वाढविण्यासाठी भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादी मैदानात असल्याचे फडणवीस म्हणाले.

आता आम्हाला सर्व कळतं

आधीच्या मुख्यमंत्र्यांचं वाक्य ठरलं होतं, मला अर्थसंकल्पातलं फार कळत नाही. अजित पवार यांच्या सत्तेतील सहभागामुळे आम्हाला राजकारण, अर्थकारण व सहकार यातील सर्व कळतं आहे. त्यामुळे आता जे निर्णय होतील, ते सगळे निर्णय सामान्य माणसाच्या हिताचे होतील.

शेतकऱ्यांना एक रुपयात विमा, नमो शेतकरी सन्मान योजनेतून खात्यात १२ हजार रुपये, दिवसा १२ तास अखंडित वीजसेवा, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना, जागतिक बॅंकेच्या मदतीने अॅग्री बिझनेस सोसायटी, दहा हजार गावांमध्ये ॲग्री बिझनेस सेंटर, वेअर हाउस या योजनांचा उल्लेख उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केला.