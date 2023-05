Nashik News : हळदीला जात असताना अपघातात खेडभैरवच्या शेतकरी महिलेचा मृत्यू; पती जखमी

दत्ता खुळे : सकाळ वृत्तसेवा

खेडभैरव (ता.इगतपुरी )येथील शेतकरी कुटुंबातील पती पत्नी नातेवाईकांच्या हळद संभारंभाला जाताना मोटारसायकल अपघात झाला. त्यात तरूण शेतकरी महिला पत्नीचा मुत्यू झाला आहे.

पती जखमी झालेल्याने नाशिकला खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहे. (Farmer woman of Khedbhairav ​​dies in accident while going for haladi ceremony Husband injured Nashik News)

खेडभैरवचे शेतकरी संपत गोपाळ वाजे व छाया संपत वाजे (वय 30) हे दोघे पत्नी रविवारी (ता.21)लग्न सोहळा मुहूर्त असल्याने नातेवाईकांच्या लग्नाला निघाले. खेडहुन बेलगाव फाटाजवळ लग्नाला हजर झाले.

त्यानंतर हरसुले (फाटा ता.सिन्नर )येथे लग्न लावले. येथील शिंदे परिवारात बहीण दिलेली असल्याने येथे जेवण केले. वाडीवत्हे जवळ रात्रीचा हळद संभारंभ असल्याने दोघे पती पत्नी घरी आले.

रविवारी (ता.21) दुपारी चारला येऊन छाया वाजे यांच्या सह पती संपत वाजे यांनी भाजीपाला प्लावर गाडी भरली. त्यानंतर जनावरांचा चारा पाणी करून हळद ला जाण्याचे ठरले. दोघेही वाडीवत्हे गावाकडे निघाले.

त्यावेळी खंबाळे (ता.इगतपुरी )जवळ रेल्वे फाटा ते दारणा हाॅटेल जवळ अज्ञात ट्रक वाहनाने मोटारसायकल ला कट मारला. त्यामुळे अपघात घडला. त्यात शेतकरी महिला छाया संपत वाजे यांना गंभीर दुख पत होऊन रुग्णालयात उपचार सुरू असताना रात्री त्यांचा मृत्यू झाला आहे.

पती संपत वाजे यांना उपचारासाठी नाशिकला पाठविण्यात आले आहे. वैघकीय पंचनामा झाल्यानंतर आज सकाळी नऊला खेडभैरवला अंत्यसंस्कार करण्यात आले. असे बारशिंगवेचे नातेवाईक गोकूळ वाजे यांनी सकाळ प्रतिनिधीला सांगितले आहे.