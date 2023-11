By

Nashik Rain News : यंदाच्‍या हिवाळी हंगामात अपेक्षेप्रमाणे गारठा पडलेला नसताना आता पुन्‍हा एकदा पावसाची शक्‍यता वर्तविण्यात आलेली आहे. त्‍यामुळे बळीराजाकडून चिंता व्‍यक्‍त केली जाते आहे.

हवामान खात्‍याच्‍या अंदाजानुसार शनिवारी (ता. २५) नाशिक जिल्ह्यात पाऊस बरसू शकतो. दरम्‍यान पुढील काही दिवस ढगाळ वातावरण राहणार असल्‍याने वातावरणातील थंडी घटण्याची चिन्‍हे आहेत. (farmers are worried due to possibility of rain nashik news)

अरबी समुद्रात चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती निर्माण झाल्याने राज्‍यभरात पावसाची शक्‍यता हवामान खात्‍याने वर्तविली आहे. मुंबई, कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात पुढील काही दिवस ढगाळ वातावरण राहाण्याची शक्‍यता आहे. तर गुरुवार (ता.२३) पासून पुढील काही दिवस मध्यम स्वरुपातील पावसाची शक्यतादेखील वर्तविली आहे.

येत्‍या रविवार (ता.२६) पर्यंत रायगड, मुंबई, रत्नागिरी, सांगली, सातारा, कोल्हापूरसमवेत नाशिक, सोलापूर, धाराशिव, लातूर, चंद्रपूर या जिल्ह्यांमध्ये ढगाळ वातावरण राहाण्याची शक्‍यता आहे. त्‍यातच येत्‍या शनिवारी (ता.२५) आणि रविवारी (ता.२६) नाशिक जिल्‍ह्‍यात सौम्‍य ते मध्यम स्वरूपात पावसाचा अंदाजदेखील व्‍यक्‍त केला आहे. त्‍यामुळे शेतकरी वर्गाकडून चिंता व्‍यक्‍त केली जाते आहे.

पाऱ्यातील चढ- उतार सुरूच

गेल्‍या शुक्रवारी (ता.१७) नाशिकचे किमान तापमान घसरून १४.१ अंश सेल्सिअस नोंदविले गेले होते. मात्र दोन दिवसांपूर्वी सोमवारी (ता.२०) पाऱ्यात वाढ होऊन किमान तापमान थेट २१ अंश सेल्सिअसवर पोचले होते. तर बुधवारी (ता.२२) पुन्‍हा पारा घसरला असून, किमान तापमान १४.७ अंश सेल्सिअस नोंदविले गेले आहे.

पुढील काही दिवस ढगाळ वातावरणामुळे गारठा कमी होण्याची शक्‍यता असल्‍याने तापमानात पुन्‍हा वाढ होण्याचा अंदाज आहे. पाऱ्यात सातत्‍याने चढ-उतार सुरु असल्‍याने नाशिककरदेखील चक्रावले आहेत.