कसबे सुकेणे : शरद जोशी प्रणित नाशिक जिल्हा शेतकरी संघटनेतर्फे जिल्ह्यातील प्रत्येक गावांत आक्रोश रथ फिरणार असून, जिल्ह्यातील प्रत्येक तहसील कार्यालयावर आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला आहे. (Farmers Association will turn chariot of outrage All tehsil office warning of agitation Nashik News)

जिल्हा शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अर्जुन बोराडे यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकरी संघटना व शेतकऱ्यांची सहविचार सभा झाली. सभेत सर्वानुमते जिल्हाध्यक्ष बोराडे यांनी निर्णय जाहीर केला.

मंगळवार (ता. ३)पासून प्रत्येक तहसीलदार, आमदार आणि खासदारांना मार्केटमध्ये बोलवून मार्केट सुरळीत करण्यास विनंती करणार असून, त्यांच्यापुढे प्रमाणे मागण्या मांडल्या जाणार आहेत.

त्यात प्रामुख्याने निर्यात शुल्क शून्य करणे, नाफेडने सरसकट कांदा खरेदी करणे, कांदा भाव दोन हजार रुपये ते साडेचार हजार प्रतिक्विंटल असावा, या प्रमुख मागण्यांसह इतरही मागण्या त्यांच्यापुढे ठेवल्या जाणार असून, त्या मागण्या मान्य न झाल्यास जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात आक्रोश रथ फिरविणार असून, नाशिक जिल्हात प्रत्येक तहसीलवर आंदोलन करणार करण्यात येणार आहे.

या वेळी एक निवेदन तयार करण्यात आले असून, या निवेदनावर जिल्हा शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसह शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.