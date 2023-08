Nashik News : पाऊस साथ देईना अन कांदा साथ सोडेना! कसमादेतील चित्राने शेतकरी बेहाल

By

Nashik News : एकीकडे पाऊस नसल्याने खरीप हंगामाची होत असलेली वाताहात अन दुसरीकडे कांद्याच्या निर्यातशुल्क वाढीमुळे शेतकरी वर्गाच्या तीव्र असंतोषातून आंदोलनांचे भडके उडू लागले आहेत.

कांद्याचे निर्यातमूल्य चाळीस टक्के केल्याने जिवापाड जपलेल्या कांद्याचे भाव पडणार असल्याच्या शक्यतेने चांदवड, वणी, सटाणा, देवळा, लासलगाव, येवला, मेशी, खामखेडा, लोहोणेर व इतर अनेक ठिकाणी केंद्रसरकारच्या निषेधार्थ रास्ता रोको व आंदोलने होत आहेत.

कांद्याला सोडवतही नाही अन तो जगूही देत नाही अशी अवस्था शेतकऱ्यांची झाली आहे. या चक्रव्यूहातून कसे बाहेर पडावे हेच बळीराजाला सुचेनासे झाले आहे. (farmers in distress due to onion and rain issue nashik news)

येथील कसमादे भागात मोठ्या प्रमाणात कांदा पिकवला जातो. यंदा शेतकऱ्यांनी चांगले उत्पादन घेत कांदा चाळीत साठवला, मात्र तो टिकाऊ नसल्याने बहुतांश कांदा खराब झाला. त्यामुळे दरम्यानच्या काळात उत्पादन खर्चापेक्षा खूपच कमी भावाने कांदा विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली.

आता कुठे सरासरी दोन हजार रूपयांच्या पुढे प्रतिक्विंटलने भाव मिळू लागला असताना अचानक कांद्याचे निर्यातशुल्क चाळीस टक्के केले. यामुळे व्यापारी वर्गाच्या असहकारातून काही दिवस कांदा लिलाव ठप्प झाले.

मागील तीन दिवसांपासून काही ठिकाणी कांदा लिलाव सुरू झाले असले तरी नाफेडच्या माध्यमातून खरेदी केली जात नसल्याने आणि तसेही अपेक्षित भाव न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी कांदा लिलाव बंद पाडत संताप व्यक्त केला. यामुळे आंदोलनांची धग कायम राहिली. या सर्व घडामोडींमुळे कांदा उत्पादक शेतकरी हताश झाला आहे.

गेल्या दोन महिन्यांपासून पाऊस नसल्याने शेतीची अवस्था भयावह झाली आहे. खरीप हंगामातील पिकं करपून गेली आहेत. बियाणे, खते, मजुरी, मशागत यास भरमसाठ खर्च होऊन पदरात मात्र काहीच पडणार नसल्याने शेतकरी वैफल्यग्रस्त झाला आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने चहूबाजूने प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शासन मात्र याबाबत गंभीर नसल्याने शेतकऱ्यांचा आक्रोश लिलाव बंद पाडण्यापासून ते रास्ता रोको आंदोलनापर्यंत आणि सोशल मिडियातून व्यक्त होत आहे. या आठवड्यात किरकोळ ठिकाणी एक -दोन दिवस कांदा लिलाव झालेत.

पुढील आठवड्यात मात्र शासनाची भूमिका, नाफेडने धोरण आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची मनस्थिती यावर बरेच काही अवलंबून आहे. यावर्षी पावसाने वक्रदृष्टी केल्याने खरीप हंगाम गेल्यात जमा आहे. मका-बाजरीची पिके होरपळून गेली आहेत. कांदा लागवड थांबली आहे. बाजारपेठेत खरेदी-विक्रीचे व्यवहार शांत आहेत. त्यात कांद्याचा वांदा झाल्याने शेतकरी वर्गात असंतोष दिसून येत आहे.

"कांदा प्रश्नावर शासनाच्या सगळ्या घोषणा फसव्या ठरत आहेत. नाफेडच्या नावावर सगळ्या गोष्टी खपवल्या जात आहेत. मात्र नाफेडकडून नियम निकष लावत कांदा खरेदीचे नाटक चालू आहे. २४१० रुपये प्रतिक्विंटल जाहीर केलेला भाव ही निव्वळ धूळफेक आहे. जाहीर केलेल्या या भावानुसार कांदा बाजार समितीतून मधून खरेदी केला जाणार की नाफेड केंद्रावर यात स्पष्टता नाही. यामुळे शेतकऱ्यांची होरपळ होत आहे." - प्रा. यशवंत गोसावी, संस्थापक किसान युवा क्रांती

"उन्हाळ कांदा लागवडीपासून, काढणी साठवणूक यासाठी मोठा खर्च केला. चांगले उत्पादन यावर्षी निघाले, मात्र सततच्या कोसळत्या बाजारभावाने आर्थिक गणित बिघडवले. साठवलेला बराचसा कांदा खराब झाला. थोड्याफार उरलेल्या कांद्याला भाव मिळेल असे चित्र असताना या सरकारने ४० टक्के निर्यातशुल्क वाढविले. आम्ही याचे उत्तर नक्की देणार." - अशोक रौदळ, युवा शेतकरी भेंडी, ता. कळवण.