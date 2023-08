Nashik Samruddhi Mahamarg : स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी मंगळवारी समृद्धी महामार्गावर शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी सिन्नर तालुक्यातील दुसंगवाडी येथे आंदोलन करण्यात आले.

यावेळी आंदोलकांनी शिर्डीहून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या लेनवरील वाहतूक पंधरा मिनिटेअडवली. यावेळी पोलिसांनी बाळाचा वापर करून आंदोलकांना बाजूला करत वाहतूक पूर्ववत केली. (Farmers of Sinnar blocked Samriddhi Highway Movement of affected people at Vavi on Independence Day Nashik News)

तहसीलदार सुरेंद्र देशमुख, वावी पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक निरीक्षक चेतन लोखंडे, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे सहअभियंता निंबादास बोरसे यांनी शेतकऱ्यांशी चर्चा करून त्यांना आंदोलन न करण्याची विनंती केली.

28 ऑगस्ट रोजी सिन्नर तहसील कार्यालयात समृद्धी बाधित शेतकरी आणि रस्ते विकास महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार असल्याची माहिती तहसीलदार देशमुख यांनी दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले.

सायाळे येथील सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. विजय शिंदे, नितीन अत्रे, भास्कर कहांडळ, आप्पा शिंदे, भास्कर वारूंगसे ,मधुकर वारुंगसे, जगदीश ढमाले, सुभाष शिंदे यांच्यासह परिसरातील 50 ते 70 शेतकरी यावेळी उपस्थित होते.

काय आहेत मागण्या

सरकारने समृद्धी बाधितांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी. समृद्धी लगतच्या शेतकऱ्यांचे पावसाळ्यात होणारे नुकसान टाळण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात.

प्रकल्पाच्या उभारणीदरम्यान झालेल्या अपघातांमध्ये जीव गेलेल्या दहा स्थानिक तरुणांच्या वारसांना रस्ते विकास महामंडळामार्फत कायमस्वरूपी नोकऱ्या द्याव्यात.

सर्विस रोडची अर्धवट कामे पूर्ण करावीत. समृद्धीसाठी वापरले गेलेल्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती करावी या मागण्या आंदोलकांच्या आहेत.