Nashik News : मुंबई- नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या सिन्नर ते इगतपुरी या टप्पा क्रमांक दोन मध्ये बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे शासन स्तरावरून दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचा आरोप सिन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी केला आहे.

वारंवार अर्ज, विनंती व आंदोलने करूनही प्रश्नांची सोडवणूक होत असल्याने येत्या 15 ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्य दिनाचे औचित्य साधून सिन्नरच्या पूर्व भागातील शेतकरी थेट समृद्धी महामार्गावर रस्ता रोको आंदोलन करणार आहेत.

या संदर्भात राज्यातील विरोधी पक्षांनी शासन दरबारी आवाज उठवून न्याय मिळवून द्यावा यासाठी माजी महसूल मंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात यांना निवेदन देण्यात आले आहे. (Farmers of Sinnar will protest on Samriddhi Highway on Independence Day Statement to Former Minister Thorat Nashik News)

समृद्धी महामार्ग लगत शेतकऱ्यांना ये-जा करणेकामी दोन्ही बाजूंनी १० फुट वहीवाटी रस्ता मिळावा, समृद्धी महामार्गचे काम चालू असताना सिन्नर तालुक्यात वेगवेगळ्या गौण खदानी व इतर ठिकाणी अपघातामध्ये दहा जणांचा बळी गेला आहे.

या मयतांच्या कुटुंबातील सदस्यांना रस्ते विकास महामंडळामार्फत समृद्धी प्रकल्पात उपलब्ध होणाऱ्या नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्याने सामावून घ्यावे, शेतकऱ्यांसाठी महामार्गातील सर्विस रोडचे अपुरे कामे त्वरित करणे,

अडवले गेलेले पाण्याचे नैसर्गिक प्रवाह सुरळीत करून शेत जमिनीचे होणारे नुकसान टाळणे, समृद्धी महामार्ग कामी गौण खनिज वाहतुकीकरीता वापरलेले रस्ते त्वरित करून देणे या मागण्यांकडे स्थानिक शेतकऱ्यांनी रस्ते विकास महामंडळाकडे वारंवार अर्ज व निवेदने दिली.

तब्बल नऊ वेळा आमरण उपोषणाचे इशारे देऊन आंदोलन देखील केले. मात्र प्रत्येक वेळेस आश्वासनांचे कागदी घोडे नाचवत शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या अडचणींकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप सिन्नरच्या पूर्व भागातील शेतकऱ्यांनी केला आहे.

समृद्धी महामार्गाचे काम सुरू झाल्यापासून शेतकरी अडचणींची सोडवणूक करण्यासाठी पाठपुरावा करत होते. मात्र प्रकल्पाचे काम पूर्ण होऊन वाहतूक सुरू झाली तरीदेखील शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाले.

राज्यातील विरोधी पक्षांनी समृद्धी बाधितांच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीकडे लक्ष द्यावे. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सरकारला सकारात्मक निर्णय घेण्यास भाग पाडावे यासाठी माजी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना शेतकऱ्यांच्या वतीने सामाजिक कार्यकर्ते डॉक्टर विजय शिंदे यांनी निवेदन दिले.

येत्या दोन आठवड्यात शासन स्तरावरून समृद्धी बाधितांच्या प्रश्नांची योग्य पद्धतीने सोडवणूक झाली नाही तर येत्या 15 ऑगस्ट या दिवशी थेट समृद्धी महामार्गावर उतरून शेतकरी रस्ता रोको आंदोलन करतील असा इशारा या निवेदनात देण्यात आला आहे.

समृद्धी महामार्गाच्या शिर्डी ते इगतपुरी टप्प्याच्या लोकार्पण प्रसंगी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिर्डी येथे उपस्थित होते. त्या दिवशी सिन्नर तालुक्यातील वावी येथे पूर्व भागातील शेतकऱ्यांनी समृद्धी महामार्गावर काळे झेंडे फडकवून निषेध आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला होता.

मात्र प्रशासकीय यंत्रणांनी धावपळ करत शेतकऱ्यांना या आंदोलनापासून रोखले होते. डॉ. विजय शिंदे यांच्यासह कानिफनाथ घोटेकर, नितीन अत्रे, भास्कर कहांडळ या शेतकऱ्यांनी प्रतिनिधिक स्वरूपात शिर्डीत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन दिले.

त्यावेळी मुख्यमंत्री निवासस्थानी बैठक घेऊ व समृद्धी बाधितांच्या मागण्यांवर योग्य निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करू असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र त्या गोष्टीचा खुद्द मुख्यमंत्र्यांनाच विसर पडला असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.