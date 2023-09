Maratha Reservation Protest : सिन्नर तालुक्यात दुष्काळी उपाययोजनांसह जनावरांसाठी चारा व पाण्याची मागणी करणाऱ्या पांगरी येथील ग्रामस्थांच्या शिष्टमंडळासमवेत गुरुवारी (दि.29) होणारी पालकमंत्र्यांसोबतची बैठक रद्द झाल्यामुळे शेतकरी आंदोलन संतप्त झाले आहे.

येत्या मंगळवारी किंवा बुधवारी नियोजित बैठक होईल असे तहसीलदारांनी सांगितल्यानंतर आम्ही बैठकीला नाशिकला येणार नाही. पालकमंत्र्यांनीच पांगरी येथे येऊन शेतकऱ्यांची चर्चा करावी.

अन्यथा गुरुवारी सिन्नर-शिर्डी राष्ट्रीय महामार्गावर रस्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे. (Farmers protestors angry because meeting with guardian minister cancelled Road stop on Shirdi highway at Pangri on Thursday nashik)

पांगरी येथे मराठा समाज आरक्षण आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी ग्रामस्थांकडून साखळी उपोषण सुरू आहे. या उपोषणादरम्यान गावातील तीन शेतकऱ्यांनी दुष्काळी उपाययोजना करून जनावरांसाठी चारा व पाण्याची व्यवस्था करावी या मागणीसाठी आमरण उपोषन सुरू केले होते.

तिसऱ्या दिवशी अप्पर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे यांनी शेतकरी आंदोलकांची भेट घेऊन पालकमंत्री दादाजी भुसे यांच्या समवेत गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक आयोजित केली जाईल व त्या बैठकीत दुष्काळी उपाय योजना संदर्भात निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन दिले होते.

आमरण उपोषण करणाऱ्या ग्रामस्थांनी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विनंतीला प्रतिसाद देत आंदोलन स्थगित केले होते. माञ, गुरुवारी पालकमंत्र्यांकडून वेळ न मिळाल्याने नियोजित बैठक रद्द करण्यात आल्याचे तहसीलदार सुरेंद्र देशमुख यांनी पांगरी येथे समक्ष येत आंदोलकांना सांगितले.

शासकीय सुट्टी असल्यामुळे मंगळवारी किंवा बुधवारी बैठक घेतली जाईल असे तहसीलदारांनी सांगितले. पालकमंत्र्यांना आमच्यापर्यंत यायला वेळ नाही. नाशिकमध्ये देखील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा केली जात नाही.

त्यामुळे पुढच्या नियोजित बैठकीला पांगरी येथील ग्रामस्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपस्थित राहणार नाही. पालकमंत्र्यांनी पांगरी येथे येऊन दुष्काळ उपायोजना व जनावरांसाठी चारा उपलब्धी याबाबत निर्णय जाहीर करावा असे आवाहन ग्रामस्थांनी केले.

बुधवारपर्यंत पालकमंत्र्यांकडून सकारात्मक निर्णय घेतला गेला नाही तर गुरुवारी दि.५ पांगरी येथे सिन्नर शिर्डी राष्ट्रीय महामार्गावर रस्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल. या आंदोलनात सिन्नर तालुक्याच्या पूर्व भागातील शेतकरी आपल्या जनावरांसमवेत सहभागी होतील असा इशारा पांगरी येथील ग्रामस्थांनी प्रशासनास दिला आहे.

विलास पांगारकर, रमेश पांगारकर, आत्माराम पगार, पोपट दळवी, विलास कलकत्ते, संपत पगार, नारायण धुमाळ, सुनील काटे, राजेंद्र नवले, नंदूशेट मालपाणी, हिरामण पगार, ज्ञानेश्वर पांगारकर, चंद्रभान दळवी, विश्वास पांगारकर,प्रकाश पांगारकर, सुभाष आहेर, कैलास निरगुडे भाऊसाहेब बैरागी, दिपक निकम, नवनाथ पांगरकर आदींसह ग्रामस्थ यावेळी उपस्थित होते.