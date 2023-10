मालेगाव : नवरात्र उत्सवामुळे सर्वत्र चैतन्याचे वातावरण आहे. नवरात्रातील नऊ दिवसांच्या उपवासामुळे फळबाजाराला झळाळी आली आहे.

सर्वच फळांना मागणी असली तरी खानदेशच्या केळीला सर्वाधिक पसंती आहे. शहरासह कसमादेत रोज दहा ते बारा ट्रक केळीची विक्री होत आहे. या पाठोपाठ सफरचंद, चिकू यांना मागणी आहे.

पावसाळी टरबूज मोठ्या प्रमाणावर बाजारात आले आहेत. किरकोळ बाजारात टरबूज २० ते २५ रुपये किलोने मिळत आहे. फळांबरोबरच किराणा बाजारातील रताळे, बटाटे, भगर, साबुदाणा, राजगिरा, शेंगदाणे या वस्तुंनाही मागणी आहे.

दरम्यान येथील बाजारात प्रथमच ड्रगन फ्रुट मोठ्या प्रमाणावर विक्रीसाठी आले आहे. (Fasting of Navratri festival fruit market in full swing Khandesh banana most in demand nashik)

नवरात्र उत्सवात घटस्थापना करणाऱ्या कुटुंबातील किमान एक व्यक्ती नऊ दिवस उपवास करतात. नवरात्रातील उपवास करणाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक त्यातही महिलांची संख्या जास्त आहे.

उपवासामुळे फळांच्या मागणीत दुप्पटीने वाढ झाली आहे. सर्वाधिक मागणी केळीला आहे. किरकोळ बाजारात ४० ते ६० रुपये डझनने केळी मिळत आहेत. घाऊक बाजारात ४०० ते ४५० रुपये जाळीचा दर आहे.

एका जाळीत १२ ते १३ डझन केळी असतात. शहरासह कसमादेत रोज दहा ते बारा ट्रक केळी विक्रीसाठी येत आहे. संपूर्ण नवरात्र उत्सवात कसमादेत १०० ट्रकपेक्षा अधिक केळींची मागणी नोंदविली आहे.

सफरचंद, पपईची आवक

सफरचंदांनाही चांगली मागणी आहे. सफरचंदाच्या बारा किलो हलक्या प्रतिच्या पेटीचा दर ७०० ते ८०० रुपये आहे. उच्च प्रतीच्या पेटीचा दर १२०० ते १४०० रुपये आहे. किरकोळ बाजारात सफरचंद १०० ते १२० रुपये किलोने मिळत आहे.

पपईची आवकही गेल्या महिन्यापासून वाढली आहे. परिसरातील शेतकरी येथे पपई विक्रीसाठी आणत आहेत. किरकोळ बाजारात ४० ते ५० रुपये किलो भाव आहे. आवक कमी असल्याने चिकूचे दर वाढले आहेत.

महिन्यापासून शंभर रुपये किलोने मिळणाऱ्या चिकूचे भाव स्थिर आहेत. डाळिंब मुबलक प्रमाणात बाजारात येत असला तरी उच्च प्रतिच्या डाळींबाची वाणवा आहे.

उच्च प्रतिचा डाळिंब घाऊक व्यापारी शेतकऱ्यांकडून खरेदी करत देशातील मोठ्या शहरांमध्ये पाठवीत आहेत. मध्यम प्रतिचा डाळिंब ७० ते १२० रुपये किलोने विकला जात आहे. सर्वच फळांना मागणी असल्याने फळ बाजार तेजीत आला आहे.

"जळगाव, भडगाव, पाचोरा, पारोळा, चाळीसगाव आदी भागातून केळी आणल्या जात आहेत. सफरचंद थेट काश्मीर येथून येत आहेत. इतर फळे स्थानिक भागातील शेतकऱ्यांकडून मिळत आहेत. उत्सवामुळे फळ विक्रीत दुप्पटीने वाढ झाली आहे. दिवाळीपर्यंत फळबाजारातील उलाढाल कायम राहू शकेल."

- रहेमान बागवान, संचालक, आर. एस. बागवान फ्रुट, चांदवड

"उपवासामुळे शरीराचे शुद्धीकरण होते. आरोग्यासाठी हंगामी फळे नेहमीच फायदेशीर राहतात. आपल्या भागात उत्पादित होणारी फळे खावीत. पपई, डाळिंब, पेरू, ड्रगन फ्रुट ही फळे आवर्जून खावीत. प्रक्रिया केलेली व हंगामात न येणारी फळे खाण्याचे टाळावे. त्या-त्या हंगामात येणारी व आपल्या मातीत पिकलेली फळे खाल्ल्यास शरीरातील ऊर्जा वाढते."

- डॉ. उज्ज्वल कापडणीस, हृदयरोग तज्ज्ञ, मालेगाव.