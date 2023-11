Diwali Festival : देशभरात दिवाळीचा आनंदोत्‍सव साजरा केला जात असताना, जगभरात विखुरलेल्या भारतीयांमध्येही या सणाची छाप पाहायला मिळाली.

नोकरी, शिक्षणानिमित्त वेगवेगळ्या देशांमध्ये वास्‍तव्‍य करीत असलेल्‍या अनिवासी भारतीयांनी रविवारी (ता. १२) दिवाळीनिमित्त जल्‍लोष केला.

अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्‍ट्रेलिया यासह दुबई व इतर देशांमध्ये दीपोत्सवाचा जल्लोष पाहायला मिळाला. विविधरंगी आतषबाजीही लक्षवेधी ठरली होती. (Festival Diwali cheer from non resident Indians Immense enthusiasm for Dipotsavam in various countries nashik)

भारतीय संस्‍कृतीचे आकर्षण जगभरात असून, सण-उत्‍सवात सहभागाबाबत परदेशी नागरिक उत्‍सुक असतात. नोकरी तसेच व्‍यवसाय, शिक्षणानिमित्त वेगवेगळ्या देशांमध्ये वसलेल्‍या अनिवासी भारतीयांकडून भारतीय परंपरा जोपासली जाते.

सर्वांत मोठा सण असलेल्‍या दिवाळीनिमित्त परदेशातही उत्‍साह पाहायला मिळाला. स्‍थानिक मराठी भाषिक मंडळांकडून सांस्‍कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते.

तसेच, कौटुंबिक स्‍तरावर पारंपरिक पद्धतीने लक्ष्मीपूजन करताना व आतषबाजी करताना या अनिवासी भारतीयांनी जल्‍लोष केला. यात नाशिकसह महाराष्ट्रातील विविध भागांतील अनिवासी भारतीयांचाही समावेश होता.

भारतीय मुहूर्ताला प्राधान्‍य

जगभरात विविध देशांची वेळ (टाइम झोन) वेगवेगळे असल्‍याने सूर्योदय व सूर्यास्‍ताची वेळ वेगवेगळी असते. अशावेळी भारतीय मुहूर्तानुसार रविवारी (ता. १२) लक्ष्मीपूजन करण्यात आले. काही देशांमध्ये कालच रविवार असल्‍याने तेथील भारतीयांनी दिवाळी एक दिवस आधीच साजरी केली.

दुबईसारखे आखाती देश भारतीय वेळेच्‍या दीड तास मागे असल्‍याने तेथेही भारतीय वेळेप्रमाणे पूजन करण्यात आले.

महिला, चिमुकल्‍यांमध्ये उत्‍साह

दिवाळीच्‍या सणानिमित्त महिला वर्ग व चिमुकल्‍यांमध्ये अमाप उत्‍साह पाहायला मिळाला. महिला वर्गाकडून घरात सजावट करण्यासह रांगोळी मांडण्यात आली होती. चिमुकल्‍यांनी आतषबाजीचा मनमुराद आनंद लुटला.

अमेरिकेतील शिकागो येथे मूळच्‍या महाराष्ट्रातील असलेल्‍या महिला मंडळाकडून सांस्‍कृतिक कार्यक्रम आयोजित केला होता. या वेळी रामायण कथा, प्राण्यांच्‍या कथा सांगताना फराळाचा आस्‍वाद घेण्यात आला.