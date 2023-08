Old Pension : जुन्या पेन्शनचा लढा तीव्र होणार! संघटना, कर्मचारी मागणीवर ठाम

Old Pension : केंद्र सरकारने आर्थिक अडचणींचे कारण देत जुनी पेन्शन देण्यास स्पष्ट नकार दिल्याने राज्यातील कर्मचारी व जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने यावर नाराजी व्यक्त करत जुन्या पेन्शनसाठी लढा अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देखील संघटनांकडून दिला जात आहे. (fight for old pension will intensify Unions insist on employee demands Nashik)

केंद्र व राज्यशासन सेवेत नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना स्पष्टपणे जुनी पेन्शन योजना देण्याचे केंद्र सरकारने नाकारले असून कर्मचाऱ्यांसाठी 'जुनी पेन्शन' योजना परत आणण्याच्या दबावापुढे न झुकण्याचा निर्णय घेतल्याने देशातील, राज्यातील कर्मचारी संतप्त भावना व्यक्त करत असून आपल्या जुनी पेन्शन मागणीवर ठाम असून येत्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांचे पडसाद उमटतील असे संकेत सोशल मीडियावर जोरदारपणे उमटले आहे.

'जब तक तोडेंगे नही, तब तक छोडेंगे नई' अशा प्रकारे वेगवेगळ्या पद्धतीने जनजागृती करून संघर्ष तीव्र करणार असल्याचे संघटना पदाधिकारी यांनी बोलून दाखवले.

देशातील कर्मचाऱ्यांना पेन्शन न देण्यासाठी योजनेवर होणाऱ्या खर्चाची चुकीची आकडेवारी देऊन जनतेची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप देखील कर्मचारी संघटनांनी केला आहे.

याउलट देशातील लाखो कर्मचारी दर महिन्यास पीएफ च्या माध्यमातून हजारो कोटी रुपये शासनास उपलब्ध करून देत आहेत.

"केंद्र व राज्य सरकारने अजूनही कर्मचाऱ्यांची ताकद ओळखली नसेल तर हा त्यांचा दोष आहे. जुन्या पेन्शनच्या मुद्यावर सत्ताबदल होताना आपण काही राज्यात पाहिले आहे. जुन्या पेन्शनचे महत्त्व समजत नसेल तर त्यांनी 'वोट फॉर ओपीएस' मोहिमेसाठी तयार राहावे."

- वितेश खांडेकर, राज्याध्यक्ष, राज्य जुनी पेन्शन संघटना

"केंद्र सरकारने राज्यसभेत दिलेले उत्तर दुर्दैवी आहे. शासन जुनी पेन्शन योजना बाबत नकारात्मक भूमिकेत आहे. सात महिन्यांपूर्वी, अर्धसैनिक बलाच्या १० लाख जवानांच्या बाजूने दिल्ली उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता. तेथेही केंद्र सरकारने विरोध केला. त्यामुळे येत्या काळात संघर्ष तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला जाईल."

- विनायक चौथे, सोशल मीडिया प्रमुख, जुनी पेन्शन संघटना

"जुनी पेन्शन ही चैन नसून कर्मचारी वर्गाची नितांत गरजेची, उदरनिर्वाह व औषधोपचाराची सोय आहे. ती सामाजिक सुरक्षितता आहे. ते नाकारण्याचे धाडस कोणत्याही सरकारने केले तर कर्मचारी खपवून घेणार नाही." - वैभव गगे, जिल्हाध्यक्ष, जुनी पेन्शन संघटना नाशिक