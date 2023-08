Nashik News : मालेगावला बेशिस्त वाहनचालकांवर कारवाई; सुमारे 8 लाखाचा दंड वसूल

Nashik News : शहरात मनमर्जीप्रमाणे वाहन चालणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. येथील वाहतुकीमधील बेशिस्तपणा चर्चेत असल्याने वाहतूक शाखेतर्फे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध जोरदार कारवाई करण्यात आली.

रस्त्याच्या मध्यभागी व वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणाऱ्या वाहनांना दंड करण्यात आला. महिन्यात या कारवाईतून वाहतूक शाखेने ७ लाख ९५ हजार रुपये दंड वसूल केला.

शहरातील जुना महामार्ग, नवीन बसस्थानक, भंगार बाजार ते किदवाई रोड, महात्मा फुले पुतळा ते सटाणा रोड, कॅम्प रोड, कॉलेज स्टॉप, रावळगाव नाका आदी भागात बेशिस्तपणे वाहने उभी असतात. (fine of 8 lakhs will be collected from reckless drivers nashik news)

त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी होते. शहरातील बेशिस्त वाहतुकीस शिस्त लावण्याच्या उद्देशाने कारवाई करण्यास सुरवात करण्यात आली आहे.

यात विशेषत: ट्रक, दुचाकी, रिक्षा, ट्रॅव्हल बसेस यांच्यावर ई चलनच्या माध्यमातून दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. शहरात आतापर्यांत एका महिन्यात १ हजार १६६ वाहनांना ५०० ते दीड हजार रुपयापर्यंत दंड करण्यात आला. वाहनचालकांना ऑनलाइन दंडाची रक्कम अदा करायची आहे.

कारवाई करताना दुचाकीवर नो पार्किंग, ट्रीपल सीट, विना हेल्मेट, विना लायसन्स, नंबर प्लेट नसलेल्या, वाहतुकीस अडथळा, विरुद्ध बाजू तसेच ट्रक रस्त्याच्या मधोमध वाहन उभे केलेल्या वाहनांवर कारवाई करण्यात आली. वाहतूक विभागाने बेशिस्त वाहनचालक यांच्यावर कारवाई केल्याने अनेक भागातील रस्त्यांनी मोकळा श्‍वास घेतला.

"नागरिकांनी ट्रिपल सीट, भरधाव वेगाने, कर्कश हॉर्न वाजवू नये, मद्यपान करुन वाहने चालवू नये, वाहन चालकांनी वाहन चालवताना नियमांचे पालक करावे. अन्यथा अशा वाहनांवर कारवाई केली जाईल." - अनिकेत भारती अपर पोलिस अधिक्षक, मालेगाव

"यापूर्वी सटाणा येथे हजारो ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीला रिफ्लेक्टर बसविले. वाहनचालकांनी वाहतुकीच्या नियमांचे पालन करावे. नागरिकांना अडथळा होणार नाही अशा ठिकाणी वाहने न लावता दंडात्मक कारवाई टाळावी." - देवेंद्र शिंदे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक, वाहतूक शाखा मालेगाव

दंडात्मक कारवाई करण्यात आलेली वाहने

दुचाकी

नो पार्किंग ५०६

ट्रिपल सीट १६९

विना हेल्मेट ०२

विना परवाना ९४

विना नंबरप्लेट ०१२

वाहतुकीस अडथळा ३७

विरुद्ध दिशने वाहन चालविणे ०५

वाहन नो पार्किंग - वाहतुकीस अडथळा - विना नंबर प्लेट

ट्रक ६३ - ०४ -००

टेम्पो ५५ -४ - ०१

कार १२७ - ११ -००

रिक्षा ६७ - ०९-००