Nashik News : अंदाजपत्रकात पूर्ण रक्कमेची तरतूद नसतानाही केवळ दोन कोटी रुपयांची टोकन तरतुदीच्या आधारे सीबीएस ते कॅनडा कॉर्नर या काटकोनातील मॉडेल रस्ता बनविण्यासाठी कंबर कसलेल्या बांधकाम विभागाच्या भूमिकेला लेखा विभागाने ब्रेक लावत विभागाच्या होऊ द्या खर्चाच्या भूमिकेवर बोट ठेवले आहे. (Fingers on let cost role of the construction department Red note on model road token provision Nashik News)

महापालिकेने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचे दोन हजार ४७७ कोटींचे अंदाजपत्रकाला मान्यता दिली. त्यात रस्त्यांसाठी जवळपास १८५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. माजी नगरसेवकांच्या मागणीनुसार १८५ कोटींच्या रस्त्यांच्या नवीन कामांचा समावेश करण्यात आला.

रस्त्यांची कामे करताना शरणपूर मॉडेल रस्ता म्हणून विकसित केला जाणार आहे. कॉलेज रोडप्रमाणे हा रस्ता तयार करण्याची संकल्पना आहे.

सीबीएस ते शरणपूर रोड सिग्नल तेथून पुढे कुलकर्णी गार्डन, कॅनडा कॉर्नर सिग्नलपर्यंत त्यापुढे उजव्या हाताने गंगापूर नाका सिग्नलपर्यंत असा सिमेंट कॉन्क्रिटचा रस्ता तयार करण्यासाठी अंदाजपत्रकात चाळीस कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.

त्यासाठी चालु आर्थिक वर्षात दोन कोटी रुपये टोकन रक्कम तरतूद करण्यात आली आहे. रस्त्यांसाठी निधी खर्च करताना बांधकाम विभागाकडून लेखाशीर्षानिहाय निधी देण्याऐवजी निव्वळ रस्ते, पूल असे हेड तयार करण्यात आले.

परंतु मोठ्या रस्त्यांसाठी टोकन तरतूद असली तरी अंदाजपत्रकात विस्तृत खर्चाचे विवरण सादर करावे लागते. निविदा काढण्यासाठी संपूर्ण रक्कमेला प्रशासकीय मान्यता असावी लागते.

परंतु मॉडेल रस्त्यासाठी दोन कोटी रुपयांची टोकन तरतूद करण्यात आल्याने लेखा विभागाने लाल शेरा मारत पुन्हा प्रस्ताव बांधकाम विभागाकडे पाठविला आहे.

त्यामुळे आता आयुक्तांची मान्यता घेऊन पुन्हा प्रस्ताव सादर करण्याची तयारी बांधकाम विभागाने केली आहे. आयुक्तांनी प्रस्ताव अमान्य केल्यास सीबीएस ते जुना गंगापूर नाका काटकोनातील मॉडेल रस्ता बारगळण्याची शक्यता आहे.

"सीबीएस ते कॅनडा कॉर्नर पुढे गंगापूर नाका दरम्यान मॉडेल रस्ता तयार करण्यासाठी दोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे." - शिवकुमार वंजारी, शहर अभियंता, महापालिका.