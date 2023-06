Nashik Crime : एरंडगाव येथे हार्डवेअरच्या दुकानास अज्ञाताकडून आग

By

Nashik Crime : एरंडगाव (ता. येवला) येथे अज्ञात समाजकंटकांनी पोपट रंधे यांच्या मालकीचे हार्डवेअर दुकान मध्यरात्रीच्या सुमारास बाहेरील बाजूने पेटवून दिले. (Fire at hardware shop in Erandgaon by unknown person Nashik Crime)

दुकानाच्या बाहेर विक्रीसाठी ठेवलेल्या प्लास्टिक पाईपला आग लावण्यात आली. यामध्ये रंधे यांचे पाइप, दुकानातील वस्तू जळून खाक झाल्या. दुकानाचे किमान एक लाखाचे नुकसान झाल्याचे समजते.

विशेष म्हणजे दुकानाचे मालक पोपट रंधे हे दुकानातच अगदी काउंटरला खेटून झोपलेले होते. त्यांच्या शेजारी राहणारे माजी सरपंच विलास रंधे हे बाहेर झोपलेले होते.

दुकानाला आग लागल्यामुळे विलास रंधे यांचे पाळीव कुत्रे जोरजोराने भुंकू लागले, त्यामुळे रंधे यांना जाग आली व त्यांनी दुकानास लागलेली आग पाहताच आरडाओरडा करायला सुरवात केली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

आतमध्ये झोपलेले दुकान मालक दुकानाचे शटर उघडून तत्काळ बाहेर पळाले, त्यामुळे सुदैवाने पोपट रंधे हे बालबाल बचावले. दरम्यान आग लावणारे चोरीच्या उद्देशाने आले असावे किंवा गावात दहशत निर्माण करण्यासाठी हे कृत्य केले असावे याची ग्रामस्थांमध्ये चर्चा आहे.

अशा विघातक कृत्य करणाऱ्या समाजकंटकांचा शोध घेऊन त्यांना योग्य शासन करावे अशी मागणी माजी सरपंच विलास रंधे यांनी केली आहे.