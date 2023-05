Nashik Fire Accident: रविवार कारंजा भागात आगीचे तांडव; कार्यकर्त्यांच्या जागरुकतेमुळे नियंत्रण

Nashik Fire Accident : रविवार कारंजा सुंदरनारायण मंदिराशेजारी पटेल संकुल इमारतीच्या बेसमेंटमध्ये अचानक आग लागली. धूर पसरल्याने आग लागल्याचे लक्षात येताच, त्या भागातील मेघवाळ समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी तातडीने अग्निशमन दलाला माहिती कळवीत बंब येण्याची वाट न पाहताच स्वतःच नागरिकांच्या मदतीने आग नियंत्रणासाठी मदत केली. (Fire breaks out in Karanja area on Sunday Control due to worker awareness nashik news)

उन्हाचा कडाका वाढत असताना आगीचे प्रकार वाढायला लागले आहे. शुक्रवारी (ता.१९) दुपारी लागलेल्या आगीची माहिती स्थानिकांनी महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाला व पोलिसांना देऊन त्यांना येण्यास विलंब होत असल्याचे लक्षात येताच, स्थानिकांनी तसेच कार्यकर्त्यांनी शटर तोडून आतमध्ये जाऊन आग विझविण्याचा प्रयत्न केला.

यानंतर अग्निशमन विभागाचे कर्मचाऱ्यांनी आग नियंत्रणात आणली. सदर बाब ही मेघवाळ समाजाच्या कार्यकर्त्यांच्या लक्षात येताच त्यांनी तत्परतेने धाडस दाखवून आग विझविण्यात मदत केली.

अग्निशमन विभागाचे कर्मचारी संतोष महेंद्र यांची ड्यूटी रात्र पाळीवर असतानाही ते तेथून जात असताना आगीची बाब त्यांच्या निदर्शनास आली. त्यांनीही आपलं कर्तव्य म्हणून तत्काळ आग विझविण्यासाठी मदतीला धावून आले.

महापालिकेचे निवृत्त कर्मचारी कैलास हिंगमिरे व जगदीश परदेशी यांनी जबाबदारी म्हणून अग्निशमन कर्मचाऱ्यांबरोबर आग विझविण्यात मदत केली. लिडींग फायरमन संजय कानडे, नितीन म्हस्के, मंगेश पिंगळे, मनोज गायकवाड, बाळू काकडे या कर्मचाऱ्यांनी जिवाची पर्वा न करता आगीवर नियंत्रण आणून रविवार कारंजासारख्या वर्दळीच्या ठिकाणी मोठी दुर्घटना टाळली.