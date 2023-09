Nashik Crime : शहरातील बदर का बाडा भागात शौकत हॉटेल व यादगार पान स्टॉलवर चहापानासाठी आलेल्या दोघा मित्रांवर मागील भांडणाची कुरापत काढून दोघांनी गोळीबार केला.

सोमवारी मध्यरात्री पाऊणच्या सुमारास अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे परिसरातील नागरिक व रहिवाशांची पळापळ झाली.

संशयित दहशत निर्माण करुन फरार झाले. दोघा संशयितांपैकी एका संशयिताला आझादनगर पोलिसांनी शिताफिने अटक केली. (Firing in Malegaon for terror one arrested act of recovering from previous quarrel Nashik Crime)

बदर का बाडा भागात शौकत चहा हॉटेल व यादगार पान स्टॉल आहे. उनैस मलिक शेख मोबीन (१८, रा. गुलाब पार्क, न्यु फरान हॉस्पीटलमागे) हा मित्रासह चहा पिण्यासाठी आले.

त्यावेळी चहा हॉटेलसमोर उभा असलेल्या वहाब जाकीर अली उर्फ चहावाला (वय २३, रा. अंजुमन चौक, पवार गल्ली) याने व मित्र इब्राहीम बल्लू यांनी मागील भांडणाची कुरापत काढून ‘तू बुलेट का बडा आवाज करके यहापर क्यू आते हो’ अशी विचारणा करत हाता चापटीने मारहाण, शिवीगाळ व दमबाजी केली.

यानंतर वहाबने त्याचा मित्र बल्लूकडून पिस्तूल घेत उनैस व त्याच्या मित्रावर रोखत त्यांच्या दिशेने अचानक गोळीबार करत त्यांना जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केला. फायरींग झाल्याने परिसरात धावपळ उडाली.

घटनेची माहिती मिळताच आझादनगर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक अरविंद जोंधळे, उपनिरीक्षक डी. चव्हाण व सहकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. श्री. जोंधळे व सहकाऱ्यांनी नागरिकांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले.

उनैस शेख याच्या तक्रारीवरुन दोघा संशयितांविरुध्द आझादनगर पोलिस ठाण्यात जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न, मारहाण व अवैध शस्त्रास्त्र बाळगल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला.

आझादनगर पोलिसांनी वहाब जाकीर अली याला अटक केली. इब्राहीम बल्लू फरार असून पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत.