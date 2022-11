शिरवाडे वाकद (जि. नाशिक) : बथनाहा, जिल्हा अररिया, बिहार येथे सीमा सुरक्षा दलात (BSF) कार्यरत असणारी देवगाव येथील कु. गायत्री विठ्ठल जाधव (वय २३) हीचे आज ग्रामीण रुग्णालयात खूप तब्येत खालावल्याने निधन झाले. गायत्री अत्यंत बुद्धिमान व जिद्दी असल्याने आधीपासुनच सैन्यात जाण्याचा तिचा मानस होता. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातुन सैन्यात जाणाऱ्या पहिल्या दोन मुलींमध्ये व निफाड तालुक्यातून सैन्यात जाणारी ती पहिली मुलगी होती. (first girl from Niphad taluka to join indian army gayatri jadhav dies due to illness Nashik Latest Marathi News)

अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीतील असल्याने गायत्रीने रोजंदारी करत देवगाव येथील श्री. डी. आर. भोसले विद्यालयात शिक्षण घेतल्यानंतर लासलगाव नूतन महाविद्यालयात उच्च माध्यमिक शिक्षण घेतले. त्यानंतर लासलगाव येथीलच पार्थ अकॅडमी येथे ट्रेनिंग घेतले. स्टाफ सिलेक्शन मध्ये सीमा सुरक्षा दलात दि. २१ मार्च २१ रोजी अलवर राज्यस्थान येथे ट्रेनिंगसाठी तिची निवड झाली होती. मात्र राज्यस्थान मध्ये ट्रेनिंग पूर्णत्वास जात असतांनाच तिचा खड्ड्यात पडून अपघात झाला होता.

त्यानंतर अलवर राज्यस्थान येथे तिच्या मेंदूवर शास्रक्रिया करण्यात आल्यानंतर ती पुन्हा ट्रेनिंगला रुजू झाली. पुन्हा त्रास जाणवू लागल्याने एस एम एस हॉस्पिटल जयपूरला परत मेंदूवर शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा ट्रेनिंगला रुजू झाली. ट्रेनिंग पूर्ण झाल्यानंतर दि. ३० मार्च २२ रोजी एस एस बी बथनाहा जिल्हा अररिया बिहार याठिकाणी नेपाळ येथे सीमेवर नियुक्ती झाली. मात्र रुजू झाल्यानंतर तिला पुन्हा त्रास जाणवू लागल्याने ती रजा घेऊन घरी आली.

त्यानंतर नाशिक येथील काही खाजगी दवाखान्यात उपचार केल्यानंतर दि. १ जून रोजी मुंबई येथील लीलावती हॉस्पिटल मध्ये तिला दाखल केले गेले. तिथे तीन महिने उपचार घेतल्यानंतर तिला पुन्हा त्रास जाणवू लागल्याने अधिक उपचारासाठी दिल्ली येथील एम्सचा संदर्भ देण्यात आला, मात्र तिथे येण्यापूर्वीच आज दुपारी तिची तब्येत खूप खालावली व त्यातच दृष्टी गेल्याने तातडीचा उपचार म्हणून ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले मात्र आज दुपारी सव्वा दोन वाजेच्या सुमारास दुर्दैवाने गायत्रीचे निधन झाले.

गायत्रीच्या घरची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची त्या चार बहिणी असून उपचारासाठी तब्बल ८ लाख रुपये खर्च आला आहे.

