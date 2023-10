Nashik Navratri Traffic Rules : शहरातील वाहतुकीला शिस्त लागावी, यासाठी शहर वाहतूक पोलीस विभागातर्फे नवरात्रोत्सवातील नऊ रंगाशी वाहतूक नियमांची जुळवणी करीत अनोखा उपक्रम हाती घेतला आहे.

वाहतूक नियमांचे प्रबोधन होण्यासाठी व त्यांचे पालन करण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी वाहनचालकांना आवाहन करताना सोशल मीडियाचा वापर केला आहे. (Follow 9 rules of traffic in nine colors unique activity of transport department during Navratri festival Nashik News)

नाशिक अपघाती मृत्युमध्ये राज्यात आघाडीवर आहे. तसेच, बेशिस्त वाहतुकीमुळेही नेहमीच वाहतूक पोलीस टीकेचे धनी होत असतात. मात्र, यंदाच्या नवरात्रोत्सवात शहर वाहतूक विभागाने वाहनचालकांमध्ये वाहतुकीच्या नियमांबाबत प्रबोधन व जागरुकता करण्यासाठी विशेष मोहीमच हाती घेतली आहे.

या जागरुकतेचा शहरात प्रचार-प्रसार व्हावा यासाठी पोलीस आयुक्तालयाने एक्स या सोशल मीडियाचा वापर केला आहे. त्यावर नवरात्रीच्या नऊ रंगांशी वाहतूक नियमांचे संदेश दिला आहे.

सोशल मीडियावरील या संदेशामुळे नाशिककरांमध्ये वाहतूक नियमांची जागरुकता यावी हाच उद्देश यामागे आहे. याकाळात चौकांमध्ये वाहतूक पोलिसांकडून दंडात्मक कारवाई करताना बेशिस्तांना समजही दिली जात आहे.

असे आहेत नऊ संदेश

- वाहतूक नियमांचे करा तंतोतंत पालन

- सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणे टाळा

- अंमली पदार्थांचे सेवन वा नशा करु नका

- मद्य प्राशन करुन वाहन चालवू नका

- चारचाकी वाहन चालविताना सीटबेल्ट वापरायला विसरू नका

- वाहनाच्या वेगमर्यादेचे पालन कटाकक्षाने करा

- पादचाऱ्यांनी चौकातील झेब्रा पट्ट्याचा वापर करावा

- वाहनचालकांनी रस्त्यांवरील सूचना फलकाचे पालन करावे

- वाहतूक सिग्नलनुसारच वाहने चालवा