बिजोरसे : बिजोरसे- नामपूर फाटा रस्त्याच्या कामासाठी जिल्हा परिषदेने १ कोटी २० लाख रूपये मंजूर केले असून लवकरच कामाला सुरुवात होईल अशी माहिती बिजोरसे येथील सरपंच राजेंद्र मोरे यांनी दिली.

या रस्त्याच्या दुरवस्थेबाबत ‘सकाळ’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाले होते, त्याची दखल घेत हा निधी मंजूर झाला आहे. (For Bijorse Nampur Road ZP quarter of crore approved Work will start soon Nashik News)

बिजोरसे ते नामपूर रस्त्याची दयनीय अवस्था झाली असून मोठमोठे खड्डे पडलेले आहेत. छोटे मोठे अपघात घडत आहेत. सहा महिन्यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मुरूम टाकून रस्त्याची डागडुजी केली, पण त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही.

वाहनचालकांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने याकामी तातडीने लक्ष घालून रस्त्याची सुधारणा करावी अशी नागरिकांनी मागणी केली होती.

मोराणे, मळगाव, इजमाने, कजवाडे, चिंचवे आणि अंबासन येथून शेतकऱ्यांना नामपूरला जाण्यासाठी या रस्त्याशिवाय पर्याय नाही, त्यामुळे तातडीने डांबरीकरण करावे अन्यथा कोणतीही पूर्वसूचना न देता आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बागलाण तालुकाध्यक्ष सम्राट काकडे,

बिजोरसे येथील सरपंच राजेंद्र मोरे, उपसरपंच योगेश काकडे, रावसाहेब काकडे, भाजपचे बाबाजी काकडे, नितीन काकडे, दिनेश मोरे, अभिषेक काकडे, शिवसेनेचे धनंजय मोरे, विलास मोरे, रिगूं मोरे, पप्पू मोरे आदी सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी दिला होता.

"अनेक वर्षापासून खड्ड्यातून मार्गक्रमण करावे लागत होते, यामुळे अपघात व्हायचे. अधिकाऱ्यांकडे रस्त्यांच्या दुरुस्तीबाबत तक्रारी व वेळोवेळी निवेदने दिली. आमदार दिलीप बोरसे यांनी लक्ष घालून निधी मिळवून दिला. कामाचे टेंडरही निघाले असून लवकरच सुरवात होईल." - राजेंद्र मोरे, सरपंच, बिजोरसे.