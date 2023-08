Nashik News : खबरदार! ट्रॅफिक नियम मोडाल तर... देशभरातील कुठल्याही थकीत दंडाची कुंडलीच दिसणार

Nashik News : एखाद्या वाहनावर देशभरात कुठेही वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यास ई-चलानने आकारलेला दंड थकल्यास वाहनमालकाला तो आता थेट ई-कोर्टात भरता येणार आहे.

वाहन आरटीओकडे पासिंग वा ट्रान्स्फरसाठी जाते, त्या वेळी त्यावरील थकीत दंड यापूर्वी दुसऱ्या राज्यातील आरटीओला कळत नव्हता. त्यामुळे वाहनाचे पासिंग वा व्यवहार होऊन जात. मात्र यापुढे असे होणार नाही. (For One Nation One e Challan Nashik district has been selected on pilot basis news)

‘वन नेशन-वन ई-चलान’मुळे देशभरात कुठेही ई-चलानने दंड आकारला असेल आणि तो थकीत असेल, तर त्यासंदर्भातील माहिती नव्याने आलेल्या ई-चलान मशिनमुळे देशभरातील सर्व वाहतूक पोलिसांना आणि आरटीओ कार्यालयांना कळणार आहे.

यामुळे कोणत्याही वाहनचालकाने वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यास आणि त्यावर ई-चलानद्वारे दंड आकारला असेल, तर आता दंडापासून ‘बचना नामुकीन है.’ एवढेच नव्हे, तर तो दंड कोणत्याही राज्यात ई-कोर्टच्या माध्यमातून भरताही येणार आहे.

‘वन नेशन-वन ई-चलान’ यासाठी नाशिक जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर निवड करण्यात आलेली आहे. त्याअंतर्गत नाशिक आयुक्तालय, नाशिक ग्रामीणचे वाहतूक पोलिस, आरटीओ आणि राज्य महामार्ग प्राधिकरणाचे (स्टेट हायवे) पोलिस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यशाळा झाली. त्यात महाराष्ट्र स्टेट महामार्ग पोलिस विभागाचे (स्टेट हायवे) अधीक्षक अरविंद साळवे यांनी मार्गदर्शन केले.

या कार्यशाळेमध्ये ई-चलान मशिनमध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती देण्यात आली आहे. परराज्यातील वाहनांवर ई-चलानद्वारे कशारीतीने दंड करावयाचा, त्या वाहनावर किती दंड थकीत (पेंडिंग) आहे, आरटीओकडे वाहन गेल्यास त्यांना त्या वाहनावरील थकीत दंडाची कुंडलीच दिसणार आहे. दंड आकारणी व ई-चलान मशिनची हाताळणी याबाबतचे प्रशिक्षण देण्यात आले.

‘एनओसी’ नाही मिळणार

देशभरात कोणत्याही वाहनाने वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्यावर ई-चलानद्वारे दंड आकारला जाईल. हा दंड थकीत (पेंडिंग) असला तरी ते वाहन ज्या राज्यातील आरटीओकडे पासिंग वा वाहनविक्रीबाबत ट्रान्स्फरसाठी जाईल, त्या वेळी त्या वाहनांवरील दंडाची माहिती संबंधित राज्याच्या आरटीओला मिळणार आहे. ‘आरटीओ’कडून ‘एनओसी’ (ना हरकत दाखला) ही मिळणार नाही. विशेषत: व्यावसायिक वाहनांना (कमर्शिअल व्हेईकल) या अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे.

ई-कोर्टमध्ये भरता येणार दंड

ई-चलानमुळे वाहनावर आकारण्यात आलेला दंड यापूर्वी संबंधित कार्यालयांमध्ये भरावा लागत होता. नव्याने आलेल्या ई-चलानमध्ये मात्र एनआयसी सिस्टिममुळे ते ई-कोर्टशी जोडण्यात आले आहे.

त्यामुळे थकीत दंड कोणत्याही राज्यांतील कोर्टांमध्ये वाहनचालकाला भरता येणार आहे. त्यामुळे वाहनाला परराज्याच्या ठिकाणी थकीत दंडामुळे येणाऱ्या अडचणी ई-चलान ई-कोर्टची जोडल्याने सुटणार आहे. परिणामी वाहनचालक-मालकांना यातून दिलासा मिळणार आहे.

"एनआयसी (नॅशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर) अंतर्गत ‘वन नेशन-वन ई-चलान’साठी नाशिकमध्ये पायलट प्रोजेक्ट सुरू करण्यात येत आहे. यामुळे ई-चलानद्वारे केलेला दंड वाहनमालकाला थेट कोर्टात भरता येणार आहे. अनेक प्रकारच्या ऑटोमॅटिक सिस्टिममुळे ही सुविधा सुलभ होणार आहे." - डॉ. रवींद्र सिंगल, अपर पोलिस महासंचालक, स्टेट हायवे, महाराष्ट्र