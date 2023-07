ZP Online Portal : ऑनलाइन पोर्टलसाठी साडेआठ लाखांचा प्रस्ताव; जि. पच्या बांधकाम विभागाकडून प्रस्ताव सादर

ZP Online Portal : जिल्हा परिषदेतील बांधकाम विभागांतर्गत काम वाटप समितीच्या काम वाटपातील वारंवार होणाऱ्या तक्रारी लक्षात घेऊन, जिल्हा परिषद प्रशासनाने आता पुणे, अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या धर्तीवर बांधकामचे काम वाटप ऑनलाइन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यासाठी बांधकाम विभागाने प्रस्ताव सादर केला असून, साडेआठ लाख रुपयांची मागणी केली आहे. काम वाटपासाठी विभागाकडून स्वतंत्र पोर्टल तयार केले जाईल. (For Online Portal Dist proposal of eight and half lakh has submitted by construction department nashik news)

गेल्या वर्षी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील काम वाटप समितीची बैठक न घेता थेट काम वाटप झाले होते. त्या वेळी मोठी ओरड झाली होती. या काम वाटप समितीकडून चुकीच्या पद्धतीने झालेल्या कामांच्या वाटपाबाबत थेट विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी केली होती.

तसेच, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पत्र दिले होते. त्या वेळी विभागीय आयुक्तांनी चौकशी समिती नियुक्त करीत, त्या समितीमार्फत चौकशीही केली होती. चौकशी समितीत काम वाटप समितीच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करीत ठपका ठेवण्यात आला होता. दुसरीकडे, काम वाटपाबाबतच्या तक्रारींचा ओघ कमी होत नव्हता.

विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी जिल्हा परिषदेत घेतलेल्या आढावा बैठकीत काम वाटपच्या तक्रारी बोलून दाखवत, बांधकाम विभागाच्या या कामकाजावर खुली नाराजी व्यक्त केली होती.

कामे वाटप समितीच्या माध्यमातून विना निविदा वाटप करण्यात येणाऱ्या कामांबाबत नेहमीच येणाऱ्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर, विभागीय आयुक्त गमे यांनी कामे वाटप करण्यासाठी धोरणात्मक तोडगा काढण्याच्या सूचना श्रीमती मित्तल यांनी केल्या होत्या.

त्यावर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी काम वाटप समितीच्या काम वाटपात सुसूत्रता आणण्याकरिता ऑनलाइन काम वाटप करण्याचा निर्णय घेतला. याकरिता स्वतंत्र पोर्टल तयार केले जाणार असून, या माध्यमातून कामांचे वाटप केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानुसार बांधकाम विभागाने प्रस्ताव तयार केला असून, त्याकरिता साडेआठ लाख रुपयांची मागणी केली.

हा निधी सेसमधून देण्यासाठी हट्टहास झाला. मात्र, सामान्य प्रशासन विभागाने अर्थसंकल्पात ई- प्रशासनासाठी भरीव निधीची तरतूद केलेली आहे. या निधीतून निधी देण्याची मागणी झाली असून, तसा प्रस्ताव या विभागाकडे गेला आहे. लवकरच हा निधी मंजूर होऊन हे पोर्टल तयार होण्याची शक्यता आहे.