Nashik Crime: जबरी चोरीच्या गुन्ह्यातील आरोपीला सक्तमजुरीची शिक्षा; जलद गतीने दावा लावून अवघ्या 3 महिन्यात निकाल

नाशिक : पादचारी युवकाला मारहाण करून त्याच्याकडून मोबाईल व रोकड हिसकावून घेणार्या सराईत गुन्हेगाराला न्यायालयाने तीन वर्षे सक्तमजुरी व दंडाची शिक्षा ठोठावली. विशेेषत: सदरचा गुन्हा गेल्या ३० ऑगस्ट रोजी घडला होता.

त्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यात न्यायालयाने जलदगतीने कामकाज करीत आरोपीला शिक्षा ठोठावली आहे. (Forcible theft accused sentenced to hard labour Fast Claim Result in just 3 Months Nashik Crime)