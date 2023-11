Nashik Leopard News: मुंबई नाका भागात बिबट्याचा बंगल्यात मुक्काम; मॅक्सीमुळे टळला अनर्थ...

By

Nashik Leopard News : मुंबई नाका येथील गोविंदनगर भागातील अशोका प्राइड येथील डॉ. आहेर यांच्या बंगल्यात बिबट्याने धुमाकूळ घातला. तब्बल साडेतीन तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर वन विभाग आणि पोलिसांना बिबट्यास कैद करण्यास यश आले. शहराच्या दोन ठिकाणी बिबट्या आढळून आल्याने दिवाळीचा फराळ करण्यासाठी आले असावे, अशी चर्चा परिसरात सुरू होती.

डॉ. सुशील आहेर यांचा गोविंदनगर येथील अशोका प्राइड सोसायटीत रोहाऊस बंगला आहे. शुक्रवार (ता. १७) सकाळी डॉ. प्रतिभा आहेर त्यांच्या बेडरूममध्ये होते. त्यांचा कुत्रा भुंकत असल्याचा आवाज आला.

त्यांना शंका आल्याने त्यांनी दुसऱ्या बेडरूमचा दरवाजा हळूच उघडून पाहिला. (Forest department and police succeeded in capturing leopard from mumbai naka nashik news)

बिबट्या कपाटावर बसला असल्याचे आढळून आले. तत्परता दाखवत सर्व रूमचे दार बंद करून बाहेर आल्या. वन विभाग आणि मुंबई नाका पोलिसांना माहिती देण्यात आली. त्यांनी त्वरित घटनास्थळी दाखल होत बिबट्याला कैद करण्याचे रेस्क्यू सुरू केले. सकाळी साडेनऊ ते दुपारी एकपर्यंत असा सुमारे साडेतीन तास रेस्क्यू केल्यानंतर बिबट्या कैद करण्यात यश आले.

आहेर कुटुंबीयांसह परिसरातील नागरिकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला. दरम्यान, बघ्यानी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी केली होती. येथीलच रहिवासी राज ठाकूर यांनी त्यांच्या गॅलरीतून बिबट्या डॉ. आहेर यांच्या बंगल्यात जात असल्याचे बघितले. त्यानंतर कुत्र्याचा भुंकण्याचा आवाज आल्याने आहेर कुटुंबीयांच्या लक्षात आले. तत्पूर्वी सकाळी चार ते पाचच्या दरम्यान बिबट्या इंदिरानगर बोगद्यात बसून असल्याचे स्थानिक रहिवाशांना दिसून आले होते, अशी माहिती प्रत्यक्षदर्शींकडून देण्यात आली.

श्वानच्या वासाने बिबट्या आत आल्याची शक्यता वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आली. आठ ते नऊ वर्षांचा नर बिबट्या असल्याचेही त्यांच्याकडून सांगण्यात आले. वन विभागाने रेस्क्यू करून बिबट्यास बेशुद्ध करत कैद करण्यासाठी दोन इंजेक्शन देण्यात आले. तरीदेखील बिबट्या बेशुद्ध होत नसल्याने सर्वांच्या तोंडाचे पाणी पळाले होते. काही वेळानंतर बिबट्या बेशुद्ध झाल्याने त्वरित त्यास जाळीच्या सहाय्याने कैद करण्यात आले.

यासाठी वन विभागास मोठी कसरत करावी लागली. स्थानिक रहिवाशांसह अन्य भागातील नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. दिवाळीनिमित्ताने नागरिक एकमेकांच्या घरी भेट देत दिवाळी फराळाचा आस्वाद घेत आहे. याचा मोह बिबट्यांनाही आवरता आला नसावा. त्यामुळे बिबट्या नागरी वस्तीत घुसून घरांमध्ये मुक्काम करताना आढळून आले, अशीही चर्चा या वेळी सुरू होती.

मॅक्सीमुळे टळला अनर्थ

अहिरे कुटुंबीयांकडे मॅक्सी नावाचा एक पाळीव कुत्रा आहे. बिबट्या त्यांच्या घरात घुसल्याचे दिसताच मॅक्सीने मालकाप्रति असलेला प्रामाणिकपणा दाखवून भुंकत अहिरे कुटुंबीयांना सावध केले. त्यामुळे दुर्घटना टळली अन्यथा अनर्थ घडला असता. मॅक्सी आणि डॉक्टरांची समयसूचकतेमुळे कुठली दुर्घटना घडली नाही.

"बिबट्यास कैद करण्यासाठी सुमारे साडेतीन तास लागले. सर्वांच्या प्रयत्नास यश आले. सुमारे आठ ते नऊ वर्षांचा बिबट्या आहे. बिबट्या येण्याचे प्रमाण शहरात दिसून येत आहे. बिबट्या आढळल्यास गोंधळ करू नये. त्यामुळे तो अधिक बिथरत असतो." - केतन बिरारीस वनअधिकारी

"कुत्र्याचा भुंकण्याचा आवाज आल्याने दार उघडून पाहिले. बिबट्या बेडरूममधील कपाटावर बसून असल्याचे आढळून आला. त्वरित सर्व रूमचे दार बंद करून बंगल्याच्या बाहेर आले. बिबट्या कैद झाल्यानंतर समाधान वाटले." - डॉ. प्रतिभा आहेर