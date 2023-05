Nashik News : लासलगावच्या माजी पहिल्या महिला सरपंच कुसुम होळकर यांचे निधन

Nashik News : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या आणि जिल्हा परिषदेच्या लासलगाव गटातील माजी सदस्य, लासलगाव ग्रामपंचायत प्रथम महिला सरपंच तथा सरपंच श्री जयदत्त सिताराम होळकर यांच्या मातोश्री कुसुमताई सिताराम होळकर यांचे वय 75 अल्पशा आजाराने दुःखद निधन झाले. (Former first woman sarpanch of Lasalgaon Kusum Holkar passed away nashik news)

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

लासलगावचे सरपंच जयदत्त होळकर यांच्या मातोश्री होत. लासलगाव पंचक्रोशीत राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या कुसुमताई यांच्या निधनाने एक सक्षम महिला नेतृत्व काळाच्या पडद्याआड गेले आहे. त्यांनी लासलगाव ग्रामपंचायत सरपंच व नाशिक जिल्हा परिषदेचे सदस्यपदही भूषविले होते.