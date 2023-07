Shinde Group News : उद्धव ठाकरे गटाला मोठा धक्का! माजी आमदारांसह विद्यमान नगरसेवक शिंदे गटात

Shinde Group News : शहरात उद्धव ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. आमदार सुहास कांदे यांच्या नेतृत्वाखाली ठाकरे गटाचे माजी आमदार राजेंद्र देशमुख, माजी जिल्हा संपर्कप्रमुख अल्ताफ खान आणि काँग्रेसचे नगरसेवक मिलिंद उबाळे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत मुंबई शिवसेना पक्षात जाहीर प्रवेश केला.

या प्रवेशामुळे आमदार कांदे यांची ताकद निश्चितच वाढली आहे. (Former MLAs along with current corporators from thackeray group are in Shinde group nashik news)

नांदगाव तालुक्याचे माजी आमदार राजेंद्र देशमुख, माजी जिल्हा संपर्कप्रमुख अल्ताफ खान हे दोन्ही नेते शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर निष्ठा असलेले शिवसेनेच्या स्थापनेपासून शिवसेनेत कार्यरत होते. राज्यात शिवसेनेत उभी फूट पडल्यानंतर हे दोन्ही नेते शिवसेना पक्ष आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या सोबत राहणार अशी सुरवातीला भूमिका घेतली होती.

मात्र आमदार सुहास कांदे यांच्या तालुक्यातील विकासाच्या भूमिकेवर विश्वास ठेवून शिवसेना शिंदे गटात जाण्याचा निर्णय घेतला. आमदार कांदे माजी आमदार देशमुखांच्या घरी त्यांच्या तब्बतेची विचारपूस करण्यासाठी गेले असल्यापासून याबाबत गेल्या महिनाभरापासून शहरात चर्चा होती.

तर अल्ताफ खान हे गेल्या तीन चार महिन्यांपासून शिंदे गटात कार्यरत झाले होते. मात्र दोन दिवसापूर्वी राज्यात राजकीय उलथापालथ झाल्याने तातडीने पक्षप्रवेश झाला. त्यामुळे मनमाड शहरात ठाकरे गटाला मोठा फटका बसला असल्याचे मानले जात आहे.

शहरातील चंदनवाडी भागातील काँग्रेसचे नगरसेवक मिलिंद उबाळे यांनीही काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली. युवासेनेचे पदाधिकारी स्वराज देशमुख यांनीही पक्षप्रवेश केला. आमदार सुहास कांदे यांच्या नेतृत्वाखाली काल सह्याद्री अतिथिगृहावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते शिवसेनेचा ध्वज खांद्यावर घेत शिवसेना पक्षात जाहीर प्रवेश केला. मात्र या पक्षप्रवेशाने आमदार कांदे यांची ताकद वाढणार असल्याचे बोलले जात आहे.

यावेळी शिवसेना सचिव भाऊसाहेब चौधरी, पालकमंत्री दादा भुसे, आमदार सुहास कांदे, युवासेना जिल्हाप्रमुख फरहान खान, तालुकाप्रमुख साईनाथ गिडगे, शहरप्रमुख मयूर बोरसे, माजी नगराध्यक्ष योगेश पाटील, नाना शिंदे, योगेश इमले, महेंद्र शिरसाठ, दिनेश घुगे, सचिन दरगुडे, नीलेश ताठे आदी शिवसेना पदाधिकारी उपस्थित होते.