Nashik Accident News : कन्नड घाटात तवेरा गाडी कोसळून चौघांचा मृत्यू

चाळीसगाव ः तुळजापूर, अक्कलकोटवरुन देवदर्शन करुन घराकडे पतरणारी भाविकांची तवेरा गाडी (क्रमांक- एम. एच. ४१, व्ही ४८१६) कन्नड घाटात रविवारी (ता. २६) रात्री साडेअकराच्या सुमारास कोसळल्याने झालेल्या अपघातात चार जण ठार तर सात जण गंभीररित्या जखमी झाले. ( Four dead in Tavera car crash in Kannad Ghat nashik accident news )

मयतांमध्ये दोन महिला व आठ वर्षीय बालिकेचा समावेश आहे. गाडीतील सर्व प्रवासी जाजूवाडी या मालेगाव (जि. नाशिक) शहरापासून चार किलोमीटरवर असलेल्या परिसरातील रहिवासी आहेत.

अपघाताची माहिती समजताच शहर व ग्रामीण पोलिस ठाण्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी धाव घेतली. मंत्री दादा भुसे यांना या अपघाताची माहिती कळताच त्यांनी आमदार मंगेश चव्हाण यांना संपर्क केला. आमदार चव्हाण यांच्या कार्यकर्त्यांनी पोलिसांच्या मदतीने जखमींना दरीतून बाहेर काढून उपचारार्थ ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले.

या अपघातात प्रकाश गुलाबराव शिर्के (वय ६५), शीलाबाई प्रकाश शिर्के (६०), वैशाली धर्मेंद्र सूर्यवंशी (३५) व पूर्वा गणेश देशमुख (०८) हे मृत्युमुखी पडले तर अनुज धर्मेंद्र सूर्यवंशी (२०), जयेश धर्मेंद्र सूर्यवंशी (१७), सिद्धेश पुरुषोत्तम पवार (वय १२), कृष्णा वासुदेव शिर्के (४), रूपाली गणेश देशमुख (३०), पुष्पा पुरूषोत्तम पवार (३५) व वाहन चालक अभय पोपटराव जैन (५०) हे जखमी झाले असून त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. या अपघात प्रकरणी वाहनचालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.