Nashik Accident News : कमावत्या तरूणांच्या मृत्यूने वणीकर स्तब्ध; चौघांवर एकाचवेळी अंत्यसंस्कार!

Nashik Accident News : वणी- सापुतारा रस्त्यावर खोरीफाटयाजवळ शुक्रवारी (ता.३०) सायंकाळी झालेल्या भीषण अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या येथील चौघा मित्रांवर आज (ता.१)एकाचवेळी शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

दरम्यान ग्रामस्थ- व्यावसायिकांनी कडकडीत बंद पाळून शोक व्यक्त केला. (Four friends who died in accident were cremated at same time nashik accident news)

वणी - करंजखेड फाटयादरम्यान खोरीफाटा शिवारात हा अपघात झाला होता. सापुताऱ्याहून येणारी मारोती सियाज कार व वणीहून सुरगाण्याकडे जाणारी क्रुझर या दोन भरधाव वाहनांची समोरासमोर धडक होऊन सियाज कारमधील वणी येथील मोठा कोळीवाडा येथील विनायक गोविंद क्षिरसागर, योगेश दिलीप वाघ यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला होता.

जतिन अनिल पावडे व रवींद्र मोतीचंद चव्हाण यांचा जिल्हा रुग्णालयात उपचारा दरम्यान मृत्यू झाला होता. यामुळे गावावर शोककळा पसरली होती. मृतदेह नातोवाईकांच्या ताब्यात दिल्यानंतर शनिवारी (ता.१) दुपारी साडे बाराच्या दरम्यान मोठा कोळीवाडा येथे मृतदेह आणण्यात आले.

यावेळी कुटुंबीय व नातेवाईकांनी एकच हंबरडा फोडल्याने परिसरातील वातावरण सुन्न झाले होते, उपस्थितांनाही अश्रू अनावर झाले होते. साडे बाराच्या दरम्यान एकाचवेळी चौघा मित्रांची चार वेगवेगळ्या वैकुंठ रथातून अंत्ययात्रा काढण्यात आली. एकाचवेळी चौघांवर शोकाकूल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. दरम्यान आज वणी ग्रामस्थ, व्यापारी, व्यावसायिकांनी अत्यावश्यक सेवा वगळता आपल्या आस्थापना बंद ठेवून दुखवटा पाळला होता.

मृत्यू झालेल्या तिघा तरुणांचे पितृछत्र हरपलेले असून चौघेही घरातील कर्ते होते. विनायक क्षीरसागर हे विवाहित तर बाकिचे तिघे अविवाहीत होते. विनायक यांना एक पाच वर्षाचा व एक दीड वर्षाचा असे दोन मुले होते.

जतिन पावडे यांच्या वडिलांचा पाच वर्षांपूर्वी मृत्यू झाला असून रवींद्र चव्हाण यांचे वडील अर्धांगवायूने आजारी असून तो एकुलता एक मुलगा होता. योगेश वाघचे पितृक्षत्र हरपलेले असून त्यास एक मोठा भाऊ आहे. हे सर्व मिळेल ते काम करुन कुटुंबाचा चरित्रार्थ चालवायचे.

यापूर्वीच्या घटनांची आठवण ताजी

वणी शहरावर अशा मोठ्या घटनांचा आघात अनेकदा झाला आहे. ३७ वर्षांपूर्वी पठाण कुटुंब अजमेर येथे यात्रेसाठी गेले असताना इंदूरजवळ अपघात होवून एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू झाला होता. १२ फेब्रुवारी १९९७ ला व्यापारी कटारीया कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू झाला होतो.

३१ जुलै २००३ ला घोटीजवळ मुंबई - आग्रा महामार्गावर वणीचे माजी उपसरपंच अश्पाक मणियार यांच्यासह सहा जणांचा मृत्यू झाला होता.

यात तिघे घोटी येथील होते. २८ जून २०१४ ला तुळजापूरला जाताना आष्टी- कडा गावाजवळ जगदंबा माता मंदिराचे तत्कालीन अध्यक्ष संजय यशवंत थोरात यांचे दोन पुतणे व लखमापूर येथील मामा साहेबराव देशमुख असा चौघांचा अपघाती मृत्यू झाला होता.

डिसेंबर २०१५ ला मित्राच्या पार्टीसाठी गेलेल्या साहिल जावरेसह पाच मित्रांचा वणी- कळवण रस्त्यावर कार झाडावर आदळून मृत्यू झाला होता. २४ जानेवारी २०१९ ला वणीचे व्यापारी संजय समदडीया धुळे येथून येथे येत असताना चांदवडजवळ त्यांच्या कारला अपघात होऊन त्यांच्यासह पत्नी व मुलगा असा तिघांचा जागीच मृत्यू झाला होता.