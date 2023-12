Nashik Crime: चारचाकी वाहनांचे सायलेंसर चोरले; शहरात 3 वेगवेगळ्या घटना

नाशिक: शहरातील विविध भागांमध्ये घडलेल्‍या वेगवेगळ्या घटनांमध्ये चोरट्यांनी तीन वाहनांचे सायलेंसर चोरले. आडगाव नाका, पखाल रोड आणि नाशिक रोड येथील आनंदनगर भागात हे प्रकार घडले. (Four wheeler silencer stolen 3 different events in city Nashik Crime)