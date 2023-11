By

सिन्नर : मोलकरीण म्हणून घरी येणाऱ्या महिलेचे मॉर्फिंग करत अश्लील व्हिडिओ बनवून ते सोशल मीडियावर व्हायरल करणाऱ्या भोंदूबाबाला सिन्नर पोलिसांनी अटक केली आहे. राहुल रामदास घुले (वय २२, रा. संगमनेर) असे भोंदूबाबाचे नाव आहे.

त्याला पोलिसांनी न्यायालयात हजर केले असता, दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. (fraud baba siddhivinayak maharaj arrested for making pornographic videos of women viral at sinnar Nashik Crime)

राहुल घुले नायगाव रोड भागातील शिक्षकाच्या घरात भाडेतत्त्वावर वास्तव्यास होता. तेथे तो बुवाबाजीच्या नावाखाली लोकांची लूट करीत होता. त्याच्याकडे ४० वर्षीय महिला मोलकरीण म्हणून कामाला येत होती.

राहुल घुले याने तिचे अश्लील व्हिडिओ बनविले. महिलेच्या नावाने इन्स्टाग्राम आणि फेसबुकवर फेक अकाउंट उघडून ते व्हिडिओ त्यावर अपलोड केले.

तसेच तिच्या नातेवाइकांनाही पाठविले. ही बाब महिलेच्या निदर्शनास आल्यानंतर तिने दिलेल्या फिर्यादीवरून गेल्या २६ ऑक्टोबरला भोंदूबाबाविरोधात सिन्नर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला.

भोंदूबाबा वारंवार लोकेशन बदलत असल्याने तो पोलिसांच्या हाती लागत नव्हता. रविवारी तो संगमनेरला आल्याची माहिती मिळताच हवालदार नवनाथ पवार, समाधन बोऱ्हाडे, कृष्णा कोकाटे, आप्पासाहेब काकड यांनी सापळा रचून त्यास बेड्या ठोकल्या.

अश्लील व्हिडिओ असलेला त्याचा मोबाईल पोलिसांनी शिर्डी येथील लॉजवरून ताब्यात घेतला. यू-ट्यूबवर ‘सिद्धिविनायक महाराज’ नावाने त्याचे अकाउंट असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. पोलिस निरीक्षक राजेंद्र कुटे अधिक तपास करीत आहेत.

दरम्यान, गुन्हा दाखल करण्यापूर्वीच भोंदूबाबा सिन्नरमधून गायब होता. पोलिसांनी नागपूर, मुंबई, पुणे अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी लोकेशन ट्रॅक करत भोंदूबाबाचा माग काढला व त्याला अटक केली.

दुचाकी घेऊन गायब

भोंदूबाबा घुले याने सिन्नर शहरात एकाकडून तात्पुरती दुचाकी घेतली. तो ती दुचाकी घेऊन गायब झाला होता. संबंधित दुचाकी मालकाच्या तक्रारीवरून घुले याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला.