Nashik Fraud: झनकर, देवरे यांच्यासह 14 जणांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा; भ्रष्टाचार करीत शासनाच्या फसवणुकीचा प्रकार उघडकीस

नाशिक : न्यायालयाच्या आदेशानुसार सातपूर पोलिसात सातपूर परिसरातील छत्रपती शिवाजी विद्यालयाच्या समिती सदस्यांसह शिक्षणाधिकाऱ्यांवर शासनाची फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

नोकर भरतीत भ्रष्टाचाराच्या हेतूने बनावट कागदपत्रांद्वारे एका महिलेचे शालार्थ प्रणालीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करून शासनाची फसवणूकीचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या १४ संशयितांमध्ये तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. वैशाली वीर-झनकर यांसह जिल्हा परिषदेचे उपशिक्षणाधिकारी उदय देवरे यांचाही समावेश असल्याने शिक्षण विभागात खळबळ उडाली आहे. (Fraud case against 14 including Zanskar Devere Expose making fraud of government by doing corruption in recruitment Nashik Crime)