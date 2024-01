Sudhakar Badgujar Fraud Case : बडगुजर यांच्या अंतरिम जामीनावर 20 ला सुनावणी! बडगुजर झाले न्यायालयात हजर

नाशिक : महापालिकेच्या विविध कामांचा ठेका घेत नगरसेवक पदाचा दुरुपयोग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल असलेले शिवसेनेच्या उबाठा गटाचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांच्या अंतरिम जामीनावर सुनावणी येत्या शनिवारी (ता.२०) होणार आहे.

दरम्यान, गेल्यावेळी न्यायालयात गैरहजर असलेले सुधाकर बडगुजर आज न्यायालयात उपस्थित होते. (Fraud Case Hearing on Badgujar interim bail on 20th Badgujar appeared in court nashik crime)