Nashik Crime : देवळाली शिवारातील शेतीच्या मिळकतीच्या मुखत्यारपत्रात खाडाखोड करून कवडीमोल दरात ती मिळकत बळकाविण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी एकाविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

संशयिताने जमीनमालकाच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेतल्याचे प्रथमदर्शनी समोर आले आहे. (Fraud in power of attorney and attempt to grab income case registered against person taking advantage of ignorance Nashik Crime)

सुरेश वामन गायकवाड (५८, रा. भगवंत पार्क, गायकवाड मळा, नाशिकरोड) असे संशयिताचे नाव आहे. अंबादास रामभाऊ औटे (रा. औटे मळा, जयभवानी रोड, नाशिकरोड) यांच्या फिर्यादीनुसार, त्यांची मौजे देवळाली शिवारामध्ये शेतजमीन आहे.

या मिळकतीच्या लाभात त्यांनी विशेष मुखत्यारपत्र दस्त बनविले आहे. मात्र संशयित गायकवाड याने औटे कुटूंबियांच्या अज्ञाताचा गैरफायदा घेत त्यांच्या मुखत्यारपत्रात परस्पर खाडाखोड केली आणि अवघ्या ५० लाख अशा कवडीमोल भावात मिळकत द्वारका येथील उपनिबंधक कार्यालयात खरेदी करून गिळकृंत करण्याचा प्रयत्न केला.

सदरची बाब औटे कुटूंबियांच्या लक्षात आल्यानंतर यांनी चौकशी केली. त्यात फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच त्यांनी मुंबई नाका पोलिसात तक्रार दिली.

त्यानुसार संशयित गायकवाड याच्याविरोधात फसवणूुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, सहायक निरीक्षक मन्सुरी हे तपास करीत आहेत. सदरचा प्रकार २००४ ते फेबुवारी २०२३ यादरम्यान घडला आहे.