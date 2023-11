Nashik Hiray Fraud Case: हिरे यांच्याविरोधात आणखी एक गुन्हा दाखल; शिक्षणसंस्थेत नोकरीचे आमिष दाखवून फसवणूक

Nashik Hiray Fraud Case : पंचवटीतील हिरे महाविद्यालयात नोकरीला लावून देण्याचे आमिष दाखवून दहा लाख रुपयांच्या फसवणूक प्रकरणी चौघांविरोधात उपनगर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे.

संशयितांमध्ये डॉ. अपूर्व हिरे यांच्यासह कल्पेश प्रभाकर बोरसे, दीपक झिप्रू चव्हाण, अमर रामराजे यांचा समावेश आहे. दरम्यान, भद्रकाली, नाशिक रोड पोलिस ठाण्यापाठोपाठ हिरे यांच्या विरोधात उपनगर पोलिसांत फसवणुकीचा दुसरा गुन्हा दाखल झाला आहे. (Fraud of 10 lakhs by pretending to be job in an educational institution by hiray nashik fraud crime news)

उत्तम काळू चौधरी (रा. देवीमंदिराजवळ, वडनेर गेट, पाथर्डी रोड, पिंपळगाव खांब) यांच्या फिर्यादीनुसार, जानेवारी २०१७ मध्ये कल्पेश बोरसे याच्याशी ओळख झाली. त्याने पंचवटीतील हिरे महाविद्यालयात आपली ओळख असून, त्यांच्या मुलास नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखविले. चौधरी यांनी प्रतिसाद न दिल्याने संशयित बोरसे याने पुन्हा त्यांची भेट घेत नोकरीचे आमिष दिले.

त्यासाठी त्याने चौधरी यांना महात्मानगर येथील अपूर्व हिरे यांच्या कार्यालयात नेले. त्याठिकाणी संशयित दीपक चव्हाण व अपूर्व हिरे यांची ओळख करून दिली. संशयित चव्हाण याने दहा लाख रुपयांची मागणी केली. सुरवातीला पाच लाख आणि काम झाल्यानंतर उर्वरित पाच लाख रुपये देण्याचे ठरले. चौधरी यांनी १० मार्च २०१७ ला एक लाख ८० हजार आणि एक लाख ८५ हजार रुपयांचे दोन धनादेश दिले.

१३ मार्च २०१७ ला एक लाख ३५ हजार रोख संशयित चव्हाण व बोरसे यांना दिले. सदरील धनादेशावरील रक्कम संशयित अमर रामराजे याच्या नावावर जमा झाले. त्यानंतर चौधरी यांनी सतत संशयितांकडे नोकरीसंदर्भात विचारणा केली असता, नोकरी हमखास लागेल, असे सांगितले. ९ नोव्हेंबर २०१९ मध्ये संशयित बोरसे याने तुमच्या मुलाचे काम झालेले आहे. दोन दिवसांत उर्वरित पाच लाखांची मागणी केली.

त्यानुसार ११ नोव्हेंबर २०१९ ला चौधरी यांनी रोख पाच लाख रुपये संशयित बोरसे यास दिले. त्यानंतरही त्यांनी विचारणा केली असता, संशयित उडवाउडवीची उत्तरे देऊ लागले. संशयितांनी दोन वेळा पाच लाखांचे धनादेश दिले; परंतु ते बँकेत वटलेच नाहीत. त्याचा जाब विचारला असता, संशयितांनी चौधरी यांना शिवीगाळ करीत दमबाजी केली. त्यामुळे फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच चौधरी यांनी उपनगर पोलिसांत फिर्याद दिली आहे.