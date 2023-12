Nashik Fraud Crime: माळे दुमाला आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेत सुमारे 2 कोटी चाळीस लाख रूपयांचा अपहार

वणी : दिंडोरी तालुक्यातील माळे दुमाला आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी मर्यादीत संस्थेकडून कर्ज घेतलेल्या सभासदांची रक्कम घेऊन त्याची कोणतीही नोंद न करता सभासद कर्जदार यांना निल दाखला देऊन 2 कोटी 39 लाख 76 हजार 559 रूपयांचा अपहार संगनमताने करुन फसवणुक केल्याची फिर्याद शासकीय प्रमाणीत लेखा परीक्षक यांनी दिल्याने वणी पोलिसांनी तीन संशयीता विरोधात फसवणुक व विश्वासघात व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (fraud of about 2 crore forty lakh rupees in Male Dumala Tribal Various Executive Cooperative Society Nashik Crime)