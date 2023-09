Nashik Crime: कंपनीसाठी कर्जाचे आमिष दाखवून एक कोटींची फसवणूक

Nashik Crime : कंपनीचा विस्तार करण्यासाठी एक कोटींच्या कर्जांची आवश्यकता होती. त्यासाठी एजंटमार्फत ठाण्याच्या ग्लोबल फायनान्स कंपनीशी करारानुसार दोन कोटीचा बोगस डीडी देत नाशिकच्या उद्योजकाला एक कोटी रुपयांची फसवणूक केली.

याप्रकरणी अंबड पोलिसात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Fraud of one crore by luring loan for company nashik crime)

मनोज चंद्रकांत गांगुर्डे (रा. अश्विननगर, सिडको), सागर दिलीप कराड (मखमलाबाद रोड), महेश प्रभुराम शिंदे (रा. भिवंडी, ठाणे), मुकेश गुळवी, राघवेंद्र उर्फ विक्रांत कराड, निलेश तोंडलेकर व आणखी पाच संशयितांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

रोशन सुनील तांदळे (रा. केवलपार्क, अंबड लिंकरोड) यांच्या फिर्यादीनुसार, तांदळे व मयुर प्रकाश सांबरे यांनी भागीदारीत आरव इंडस्ट्रिज नावाची बॉलपेन बनविण्याची कंपनी अंबड औद्योगिक वसाहतीमध्ये आहे.

कंपनीचे काम वाढल्याने त्यांना विस्तार करायचा होता. त्यासाठी त्यांना एक कोटीची आवश्यकता होती. तांदळे यांनी त्यांच्या ओळखीचा एजंट मनोज गांगुर्डे याच्याशी संपर्क साधला. त्याने मॉर्गेजसाठी प्रॉपर्टीवर कर्जाचा पर्याय दिला.

त्यानुसार तांदळे यांनी त्यांचा मित्र केतन मोरे यांच्या कंपनीवर कर्ज संमतीने कर्ज घेण्यास सांगितले. त्यानुसार ठाण्याच्या ग्लोबल फायनान्स कंपनीने कर्ज देण्यास होकार दिल्यानंतर त्यासंदर्भातील व्यवहारासाठी ठाण्याला गेले.

त्यावेळी गांगुर्डे याचा मित्र सागर कराड, ठाण्यातील एजंड महेश शिंदे, मुकेश गुळवी यांनी दोन कोटी कर्ज कंपनीकडून दिले जाईल मात्र तांदळे यांनी एक कोटी रोख रक्कम कंपनीला द्यावी.

दोन कोटीत एक कोटी ग्लोबल कंपनीत गुंतवणूक करेल व एक कोटी रक्कम सात वर्षात बिनव्याजी परत करण्याचे ठरले. त्यानुसार प्रक्रिया करण्यात आली.

त्यानंतर कर्जाच्या २ कोटींचा डीडी घेण्यासाठी तांदळे, गांगुर्डे, कराड हे ठाण्याला गेले. त्यावेळी ग्लोबल फायनान्सचा अविनाश यादव व काही अज्ञात संशयित रोख १ कोटी घेण्यासाठी नाशिकला आरव कंपनीत आले होते.

डीडीची तांदळे यांच्या हाती दिल्यानंतर त्याचा शहानिशा केल्यानंतर नाशिकमध्ये सांबरे यांच्याकडून अविनाश यास एक कोटींची रोकड देण्यात आली. नंतर डीडी बॅकेत जमा केला असता, सायंकाळ होऊनही कर्जाची रक्कम जमा होत नसल्याने फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले.

सदरचा प्रकार ८ जून ते २ ऑगस्ट २०२३ या दरम्यान घडला आहे. याप्रकरणी अंबड पोलिसात १ कोटी ३ लाख ७५ हजार रुपयांच्या फसवणूकप्रकरणी संशयितांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, सदरील गुन्ह्याचा तपास शहर आर्थिक गुन्हेशाखा करीत आहे.