Nashik Fraud Crime : शासकीय मदतीच्या आमिषाने महिलेची फसवणूक

By

Nashik News : जिल्हा शासकीय रुग्णालयात कार्यरत असल्याचे सांगत एका महिलेने कोरोनाकाळात मयत झालेल्यांच्या वारसांना शासनाकडून मदत देण्याचे आमिष दाखवीत परिसरातील महिलांची सुमारे दीड लाखाची फसवणूक केली आहे. (Fraud of woman with lure of government assistance nashik fraud crime)

याबाबत महिलेच्या तक्रारीवरून अंबड पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नीलम नितीन जाधव (रा. जाधव संकुल अंबड लिंक रोड) या भाड्याची खोली शोधत असताना त्यांची सोनाली सोनवणे (रा. म्हाडा कॉलनी) यांच्याशी ओळख झाली.

यानंतर सोनवणे हिने नीलम जाधव यांना जिल्हा रुग्णालयात काम करीत असून, माझ्याकडे कोरोनाकाळात मृत झालेल्यांच्या वारसांना शासनाकडून मिळणारी सुमारे तीन लाख ७५ हजार रुपये किमतीची मदत देण्याचे काम आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

तुम्हाला रक्कम काढून देईल, असे सोनवणे यांनी नीलम जाधव यांना सांगितले.

परंतु शासनाचा हा निधी तुमच्या नावावर करण्यासाठी तुम्हाला खर्च लागणार आहे, असे सांगून फिर्यादी महिलेसह अन्य काही महिलांकडून सोनाली सोनवणे हिने गेल्या वर्षभरात टप्प्याटप्प्याने सोन्याच्या माध्यमातून व रोकड स्वरूपात एक लाख ४१ हजार रुपये घेऊन फसवणूक केली.

याबाबत अंबड पोलिस ठाण्यात निलम जाधव यांच्या तक्रारीवरून सोनाली सोनवणे यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.