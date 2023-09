Nashik Crime: आरक्षण काढण्याच्या बहाण्याने गंडविले! वृध्देला 11 लाखांना गंडा

Nashik Crime : येथील महिलेच्या मालेगाव महापालिका हद्दीतील शेतजमिनीवर असलेले आरक्षण मंत्रालयातील ओळखीतून काढून देण्याचे आमिष दाखवून संशयिताचे ७२ वर्षीय वृद्धेची अकरा लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. (Mistake on pretext of removing reservation 11 lakhs for old age Nashik Crime)

सरकारवाडा पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कुसुम जिभाऊ बच्छाव (७२, रा. रामवाडी) यांच्या फिर्यादीनुसार संशयित युवराज भीमराव पाटील (५५, रा. आष्टी, जि. बीड) याने २२ ऑक्टोबर २०२१ ते १३ सप्टेंबर २०२३ दरम्यान गंडा घातला.

कुसुम यांची मालेगाव कॅम्प येथे शेतजमीन असून त्यावर मालेगाव महापालिकेने आरक्षण टाकले आहे. संशयित युवराज याने आपली मंत्रालयात व मंत्र्यांसोबत ओळख आहे असे सांगत आरक्षण काढण्याचे आश्वासन दिले.

त्यानुसार कुसुम यांच्याकडे वेगवेगळी कारणे देत पैसे मागितले. कुसुम यांनी ऑनलाइन व रोख पद्धतीने ११ लाख रुपये युवराज पाटील यास दिले.

मात्र युवराज पाटीलने कुसुम यांचे काम केले नाही किंवा पैसेही परत केले नाहीत. त्यामुळे कुसुम यांनी सरकारवाडा पोलिसांकडे तक्रार अर्ज दिला होता. त्यानुसार पोलिसांनी तपास करून गुन्हा दाखल केला आहे.