Courier Parcel Fraud: कुरिअर पार्सलच्या नावाने फसवणुकीचा फंडा; नागरिकांनी सावध राहण्याची गरज

Courier Parcel Fraud : ऑनलाइन फसवणुकीचा सध्या नवीन ट्रेड आला आहे. कुरिअर पार्सलच्या नावाने ऑनलाइन फसवणूक करत बँक खात्यातील रक्कम परस्पर लंपास केली जात आहे. शहरातही असे प्रकार घडत आहे.

काही दिवसापूर्वी नसरुद्दीन मुल्ला यांची अशाच प्रकारची फसवणूक करत बँक खात्यातील तीस हजारांची रक्कम संशयितांकडून परस्पर लंपास करण्यात आली. (Fraud scheme in name of Courier Parcel Citizens need to be careful nashik crime news)

आधुनिक तंत्रप्रणाली सध्या सोयीपेक्षा गैरसोयीची अधिक ठरत आहे. नागरिकांची तंत्र प्रणालीचे ज्ञान असलेल्या संशयितांकडून विविध प्रकारची ऑनलाइन फसवणूक केली जात आहे. सध्या ऑनलाइन कुरिअर पार्सल बुकिंगच्या नावाने फसवणूक होत असल्याचे प्रकार समोर येत आहे.

काही दिवसांपूर्वी अशोका मार्ग येथील नसरुद्दीन मन्सूरी यांची अशाच प्रकारे ऑनलाइन फसवणूक करत संशयितांनी त्यांच्या खात्यातील ३० हजाराची रकमेची लूट केली. पार्सल बुकिंग रद्द करण्याचा बनाव करून आलेल्या ओटीपीच्या माध्यमातून माहिती घेत फसवणूक केली जात आहे.

अनेक नागरिकांना याचा भुर्दंड सहन करावा लागला आहे. कुरिअर पार्सल देणारा व्यक्ती येऊन संबंधित व्यक्तींना त्यांचे पार्सल आले आहे, असे सांगून पार्सल देत पैशाची मागणी करत असतो. त्या व्यक्तीने पार्सल बुक केले नसल्याचे सांगितल्यानंतर ही पार्सल देणारा व्यक्ती आग्रह करत असतो.

शेवटी पार्सल हवे नसेल तर त्यावरील कस्टमर केअरचा नंबरवर संपर्क करण्याचे सांगून बुकिंग रद्द करण्याची मागणी करतो. त्रस्त झालेल्या व्यक्तीने कस्टमर केअरला फोन केला असता त्यांच्याकडून ओटीपी नंबर पाठवला जातो.

संबंधित व्यक्तीकडून पुन्हा तो ओटीपी नंबर घेऊन त्या माध्यमातून बँक खात्याची माहिती घेऊन रक्कम लंपास केली जाते. अशी फसवणूक होऊ नये, यासाठी सोशल मीडियावर कशा प्रकारे फसवणूक होते.

हे दर्शविणारे व्हिडिओ प्रसारित होत आहे. त्यातून नागरिकांची जनजागृती करून सावध राहण्याचा सल्ला दिला जात आहे.

"काही दिवसापूर्वी अशाच प्रकारे माझी फसवणूक झाली आहे. याबाबत पोलिस सायबर सेलमध्ये तक्रार करण्यात आली आहे. इतरांनी काळजी घ्यावी. कुणासही ओटीपी किंवा स्वतःची कुठल्याही प्रकारची माहिती देऊ नये." - नसरुद्दीन मन्सूरी