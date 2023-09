: तालुक्यात पुन्हा एकदा बिबट्याचा मुक्त संचार पाहायला मिळत आहे. रात्री दहाच्या सुमारास मुंबई-आग्रा महामार्गापासून अगदी हाकेच्या अंतरावर असणाऱ्या बोरटेंभे येथील भानुदास नवले यांच्या घरासमोरील अंगणात बिबट्या आला. (Free movement of leopards in Bortembh Demand for settlement by forest department Nashik News)

बिबट्याला पाहून कुत्रे जोरात ओरडू लागल्याने नवले कुटुंबीयांनी खिडकीतून बाहेर पाहिले असता, त्यांना बिबट्या दिसला. त्यांनी तत्काळ घराचे पत्रे वाजविले असता, बिबट्या पळून गेला. मात्र, पहाटे साडेचारच्या सुमारास बिबट्या परत आला.

त्याने पिंजऱ्यातील कुत्र्याला भक्ष बनविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कुत्रे परत जोरात भुंकू लागल्याने त्यांनी बाहेरील दिवा सुरू केला. दिवा सुरू झाल्यावर बिबट्याने पुन्हा धूम ठोकली. येताना आणि जाताना बिबट्याचा मुक्त वावर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे.

या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले. वन विभागाने तत्काळ पिंजरा लावून बिबट्याचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. मात्र, बिबट्याला पकडण्यासाठी पिंजरा उपलब्ध नसल्याचे वन विभागाकडून सांगण्यात आले.