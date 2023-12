Nashik Leopard News: सिन्नर तालुक्यातील गुळवंच, मुसळगाव भागात बिबट्याचा मुक्त संचार; नागरिकांसह बळीराजा धास्तावला

सिन्नर : दिवसान दिवस बिबटे यांचा नागरी वस्तीवर वास्तव्य वाढत असून अनेक पाळीव प्राण्यांवर तसेच नागरिकांवर बिबटे चाल करीत आहेत. तालुक्यात मागील आठवड्यात नायगाव खोरे सहावा बिबट्या पकडल्याने अजून किती बिबट्या आहे.

याचा अंदाज कोणालाही येत नसल्याने पूर्व भागाकडे नागरिक आता भयभीत झाली आहे. मागील आठवड्यात खोपडी येथील चिमुकल्यावर बिबट्याने सायंकाळी सात वाजेच्या दरम्यान हल्ला केल्याने चिमुकला जखमी झाला होता, ही घटना ताजी असतानाच फरदापुर येथे शेतकऱ्याची गरीब गाय म्हणून ओळखली जाणाऱ्या शेळीवर हल्ला करण्यात आला होता.

या बिबट्याच्या हल्ल्यात ती गत प्राण झाली. (Free movement of leopards in Gulvanch Musalgaon areas of Sinnar taluka farmers scared along with citizens Nashik News)