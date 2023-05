Nashik Crime: खुनाच्या गुन्ह्यात फरार संशयिताला 13 वर्षांनी अटक; शहर गुन्हेशाखेच्या युनिट एकची कामगिरी

Nashik Crime : हिरावाडीतील खुनाच्या गुन्ह्यात अटक करण्यात आलेला संशयिताला न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला. तेव्हापासून फरार झालेल्या संशयिताला अखेर शहर गुन्हेशाखेच्या युनिट एकच्या पथकाने १३ वर्षांनी अटक केली आहे.

नीलेश विनायक कोळेकर (३७, रा. पंचवटी) असे अटक करण्यात आलेल्या संशयिताचे नाव असून, त्यास २०१७ मध्ये जिल्हा न्यायालयाने जाहीरनामा काढून फरारी घोषित केले होते. (Fugitive murder suspect arrested after 13 years Performance of Unit One of City Crime Branch Nashik Crime)

नीलेश कोळेकर व त्याच्या साथीदारांनी पंचवटीतील हिरावाडीत २००९ मध्ये अज्ञात कारणातून दिनेश कदम याचा खून केला होता. पंचवटी पोलिसांत याप्रकरणी खुनाचा गुन्हा दाखल करून कोळेकर व त्याच्या साथीदारांना अटक केली होती.

दरम्यान जिल्हा न्यायालयाने कोळेकर यास सशर्त जामीन मंजूर केला होता. कोळेकर तेव्हापासून पसार झाला होता. त्याच्याविरोधात २०१७ मध्ये जिल्हा व सत्र न्यायालयाने खुनाच्या गुन्ह्यात जाहीरनामा प्रसिद्ध करून तो मुदतीत न्यायालयात हजर न झाल्याने त्यास फरार घोषित केले होते.

त्या अनुषंगाने सरकारवाडा पोलिसांत २०१७ मध्ये तो फरार असल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

दरम्यान, शनिवारी (ता. २७) शहर गुन्हे शाखेच्या युनिट एकचे पथक गुन्हे प्रतिबंधक पथक गस्तीवर असताना कोळेकरची खबर मिळाली. त्यानुसार पथकाने कोळेकर यास शिताफीने अटक केली. फरार घोषित असल्याचा गुन्हा सरकारवाडा पोलिसांत दाखल असल्याचे त्याचा ताबा त्यांच्याकडे देण्यात आला आहे.

पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे, उपायुक्त प्रशांत बच्छाव, सहायक आयुक्त वसंत मोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली युनिट एकचे वरिष्ठ निरिक्षक विजय ढमाळ यांच्या सूचनेने सहायक उपनिरीक्षक रवींद्र बागूल, हवालदार नाझीम पठाण, अंमलदार विशाल देवरे, विशाल काठे, आप्पा पानवळ, संजय राठोड, सुरेश माळोदे, शरद सोनवणे यांनी सदरची कामगिरी बजावली.

गुजरातमध्ये रिक्षाचालक

खुनाच्या गुन्ह्यात सशर्त जामीन मिळाल्यापासून नाशिकमधून कोळेकर पसार झाला होता. जामीनानुसार तो पोलिस ठाण्यात हजेरी लावण्यासाठी आला नाही. जिल्हा न्यायालयाने फरारी घोषित केल्यापासून शहर पोलिस त्याचा शोध घेत होते.

मात्र तो पोलिसांना गुंगारा देत होता. दरम्यान, कोळेकर गुजरातमध्ये रिक्षा चालवून त्याचा उदरनिर्वाह करीत असल्याचे चौकशीतून समोर आले आहे. याप्रकरणी गुजरात पोलिसातही त्याच्याविरोधात गुन्हे दाखल असण्याची शक्यता असून, त्यादृष्टीने पोलिस तपास करीत आहे.