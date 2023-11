Nashik News: जखम पायाला मलम मात्र डोक्याला; खड्ड्यांच्या रस्त्याकडे खासदारांचे दुर्लक्ष

Nashik News : राष्ट्रीय महामार्ग- तीन ते विमानतळ रस्ता दुरुस्तीसाठी साडेतीन कोटींचा निधी मंजूर होऊनही दुरुस्तीला सुरवात झाली आहे. एकीकडे विमानतळाकडे जाणाऱ्या रस्त्यासाठी गरजेपेक्षा जास्त निधी खर्च केला जातो, तर दुसरीकडे लगतच्या विमानतळ ते अक्राळे आणि विमानतळ ते मोहाडी रस्त्याकडे पाठ फिरवल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात असून, ‘जखम पायाला आणि मलम डोक्याला’ अशी अवस्था असून गरजेच्या रस्त्याला निधी कधी मिळणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे. (Funds are not available for important roads sinnar nashik news)

राष्ट्रीय महामार्ग तीन ते विमानतळ रस्त्यावर नेहमीच वर्दळ असते. विमानतळापर्यंत येताना कुठेही खड्डे असू नयेत, यासाठी संबंधित विभाग काळजी घेत असते. तीच काळजी पुढील रस्त्यांसाठी मात्र घेतली जात नाही. सध्या राष्ट्रीय महामार्ग तीन ते विमानतळ रस्त्याची दुरुस्ती सुरू असून, खासदारांच्या निधीतून तीन कोटी ३३ लाखांचा निधी मिळाला आहे. चार-पाच ठिकाणी पडलेले खड्डे बुजवूनही रस्त्याची डागडुजी झाली असती.

परंतु तसे न करता साडेतीन कोटींचा निधी उपलब्ध करून देत या रस्त्याच्या कामाला सुरवात केली आहे. हा अट्टाहास कशासाठी, मंत्र्यांची एवढी काळजी करण्यापेक्षा नागरिकांचीही काळजी घ्यावी, अशी मागणी होत आहे. निवदने, आंदोलन आणि मोर्चे काढूनही महत्त्वाच्या रस्त्यांसाठी निधी मिळत नसल्याने ‘जखम पायाला आणि मलम डोक्याला’ अशी स्थिती आहे. तालुक्यातील महत्त्वाच्या रस्त्यांची दुरवस्था झाली असून, त्यासाठी निधी उपलब्ध व्हावा, अशी मागणी नागरिक करत आहे. रस्ते कागदावर मंजूर झाले, परंतु त्याला निधी उपलब्ध होत नाही.

दुसरीकडे मंत्र्यांचा प्रवास सुकर होण्यासाठी कोट्यवधीचा निधी उपलब्ध केला जातो. तोच निधी गरजेच्या रस्त्यांवर खर्च केला तर नक्कीच त्या निधीचा चांगला विनियोग होऊ शकतो. परंतु, तसे होत नाही. लोकप्रतिनिधींनी आधी गरजेच्या रस्त्याला निधी उपलब्ध करून देऊन नागरिकांचा प्रवास सुकर होण्यासाठी प्रयत्न करावा, अशी मागणी होत आहे.

"तालुक्यात रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. श्रेयासाठी साडेतीन कोटी रुपये वाया घालवले. एवढे खड्डेही या रस्त्यावर नाही. लोकांची मागणी नसतानाही हा रस्ता होतो. विमानतळापासून मोहाडीकडे येणारा रस्ता तसेच विमानतळ ते अक्राळे रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे आहेत. तिथे मात्र निधी दिला जात नाही. खासदार डॉ. भारती पवार यांनी मंत्र्यांचा प्रवास सुखकर होईल यापेक्षा सामान्य जनतेचा प्रवास सुखकर होण्यासाठी इतर गरजेच्या रस्त्यांनाही निधी द्यावा." -निवृत्ती क्षीरसागर, मोहाडी

"मागील तरतुदीमध्ये या रस्त्याला निधी मंजूर झाला होता. त्यामुळे या रस्त्याची दुरुस्ती सुरू आहे. उर्वरीत रस्तेही मंजूर असून त्यांनाही निधी उपलब्ध होऊन लवकरच कामे सुरू होतील." -उमाकांत देसले, कार्यकारी उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग