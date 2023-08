Nashik News : भूमिपूजन होवूनही द्वारका ते दत्तमंदिर दरम्यान डबलडेकर उड्डाणपूल होत नसल्याने पुलाच्या कामाला चालना मिळावी म्हणून पालकमंत्री दादा भुसे यांनी पुढाकार घेतला आहे.

केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना पत्र लिहीत डबलडेकर उड्डाणपुलाला अंतिम मान्यता मिळून त्वरित काम सुरू करण्याची विनंती केली आहे. (Gadikaris for Nashik Road Dwarka Double Decker Flyover Demand to start work by letter of husks Nashik)

नाशिक रोड ते द्वारका या सात किलोमीटर दरम्यान महामार्गावर वाहनांची गर्दी झाली आहे. वाहतूक पोलिसांकडून वाहनांची गर्दी कमी करण्याचे अनेक उपाय केले, परंतु त्यात यश मिळाले नाही.

अंतिम उपाय म्हणून सात किलोमीटर उड्डाणपुलाचा निर्णय झाला. याच मार्गावरून मेट्रो निओ प्रकल्प जाणार असल्याने दुहेरी खर्च करण्याऐवजी एकदाच खर्च करून डबलडेकर उड्डाणपूल तयार करण्याचा निर्णय घेतला.

केंद्रीय वाहतूक मंत्री गडकरी यांच्या हस्ते वाघ महाविद्यालयाजवळील उड्डाणपुलाचे उद्‌घाटन झाले. त्या वेळी डबलडेकर पुलाच्या कामाचे भूमिपूजनदेखील झाले. त्यामुळे उत्तर महाराष्ट्रातील पहिला डबलडेकर उड्डाणपूल तयार होऊन वाहतूक सुरळीत होईल, अशी अपेक्षा होती.

अद्याप पुलाचे काम सुरू न झाल्याने पालकमंत्री दादा भुसे यांनी पुलाचे काम तातडीने सुरु करण्याची विनंती श्री. गडकरी यांना केली आहे.

काय म्हटलंय पत्रात?

नाशिक रोड ते द्वारका दरम्यान महामार्गावर वाहनांची गर्दी होते. महामेट्रोने निओ मेट्रोचा व डबलडेकर उड्डाणपुलाचा प्रस्ताव राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे दिला आहे. पुलाच्या कामाला मंजुरी मिळाल्यास वाहतूक कोंडी कमी होण्याबरोबरच अपघात कमी होणार आहे.

द्वारका सर्कल भागात वाहतूक कोंडीची समस्या नेहमीच उद्भवते. द्वारका ते नाशिक रोड हा भाग भारत सरकारच्या सागरमाला योजनेत समाविष्ट आहे. सागरमाला प्रकल्प हा भारत सरकारचा एक व्यूहात्मक व ग्राहकाभिमुख प्रकल्प आहे, त्यामुळे उड्डाणपुलाचे काम तातडीने हाती घेणे आवश्यक आहे.

"महामेट्रोकडे मेट्रो निओची अंतिम मंजुरी प्रस्तावित आहे. डबलडेकर पुलाच्या मंजुरीबाबत केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे विनंती केली आहे. पुलाचे काम पूर्ण झाल्यास नाशिककरांची वाहतूक कोंडीची वाताहात थांबणार आहे."

- दादा भुसे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री.