Nashik Crime: श्रमिकनगरमधील जुगार अड्ड्यावर छापा; गुन्हेशाखा युनिट दोनची कारवाई

Nashik Crime : श्रमिकनगर भागात उघड्यावर जुगार खेळणाऱ्या पाच जणांवर पोलिसांनी कारवाई केली.

या कारवाईत साडेतीन हजाराची रोकड व जुगारचे साहित्य हस्तगत करण्यात आले असून याप्रकरणी सातपूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदरची कारवाई शहर गुन्हे शाखेच्या युनिट दोनच्या पथकाने केली. (Gambling den raided in Shramik Nagar Action by Crime Branch Unit Two Nashik Crime)

बारकू दौलत माळी (५५, रा. महारूद्रा हनुमान, श्रमिकनगर), जितेंद्र प्रकाश तीरमली (२९, रा. मौनगिरी पतपेढी मागे, श्रमिकनगर), नारायण निवृत्ती तुपसुंदर (३१, रा. हिंदी शाळेजवळ, साईबाबा चौक, श्रमिकनगर), राहूल राजेंद्र वाणी (३६, रा. महादेव मंदिराजवळ, श्रमिकनगर), राजू नामदेव जाधव (५०, रा. जाधव मळा, भवर टॉवर समोर, धर्माजी कॉलनी) अशी संशयितांची नावे आहेत.

याप्रकरणी युनिटचे हवालदार राजेंद्र घुमरे यांच्या फिर्यादीनुसार, श्रमिकनगर येथील माळी यांच्या घरामागील उंबराच्या झाडाच्या आडोशाला काही लोक जुगार खेळत असल्याची माहिती युनिट दोनच्या पथकाला मिळाली होती.

त्यानुसार सोमवारी (ता. ३१) सायंकाळी पोलिसांनी छापा टाकत संशयित पत्यांच्या कॅटवर अंदर बाहर नावाचा जुगार खेळतांना मिळून आले. संशयितांच्या ताब्यातून ३ हजार ४३० रूपयांची रोकड आणि जुगाराचे साहित्य जप्त करण्यात आले असून अधिक तपास पोलिस नाईक वाघमारे करीत आहेत.