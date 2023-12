MNS News: दुकानदारांना गुलाबपुष्प देत मराठी पाट्यांसाठी येवल्यात मनसेची गांधीगिरी! 8 दिवसांचा अल्टिमेटम

येवला : आजही अनेक दुकानांच्या पाट्या इंग्रजीतच आहेत. यामुळे पक्षाच्या अजेंड्याप्रमाणे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी निवेदन देतानाच दुकानदारांना गुलाबपुष्प देऊन मराठीत पाट्या लावाव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने येवल्यात गांधीगिरी पद्धतीने केली.

दुकानदारांनी आठ दिवसांत मराठीची अंमलबजावणी करावी, अन्यथा मनसे स्टाइल आंदोलन केले जाईल, असा इशारा या वेळी देण्यात आला. (Gandhigiri of MNS in giving rose flowers to shopkeepers for Marathi boards An ultimatum of 8 days at yeola nashik political)

सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिका हद्दीतील सर्व दुकानांवरील इंग्रजी पाट्या काढून मराठी पाट्या लावण्यासाठी दिलेली मुदत संपुष्टात आल्यानंतरही शहरातील दुकानांवर इंग्रजीचे अतिक्रमण कायम आहे.

राज्यातील दुकानदारांवर मराठी पाट्या लावण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक वेळा कायदे केले. त्यानंतरही दुकानांच्या पाट्यांवर इंग्रजीचे साम्राज्य असल्यामुळे तक्रारकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कारवाईसाठी धाव घेतली होती.

त्यानंतर २५ नोव्हेंबरपर्यंत इंग्रजीबरोबरच मराठी पाट्या लावण्याची मुदत सर्वोच्च न्यायालयाने दिली होती. ती मुदत संपुष्टात आल्यानंतर कारवाई न झाल्याने मनसेने आता आंदोलनाचा पवित्रा घेतला असून, आठ दिवसांत दुकानदारांनी बदल न केल्यास आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा या वेळी पदाधिकाऱ्यांनी दिला.

या मागणीचे निवेदनही पोलिस निरीक्षक नंदकुमार कदम यांना देण्यात आले. विद्यार्थी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष महेश लासुरे, शहराध्यक्ष गौरव कांबळे, शहर संघटक शैलेश कर्पे, तालुका संघटक नीलेश साताळकर, शहर उपाध्यक्ष अक्षय पंडोरे, जिल्हा उपाध्यक्ष सागर शेळके, जिल्हा सहसचिव गोरख खोडके, शहर संघटक लकी गायके, जिल्हा सचिव आकाश ठोंबरे, लखन शिंदे, प्रवीण खैरनार, ज्ञानेश्वर सोमासे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.