Nashik News: रस्त्यात वाहने आडवी लावून पालकांची गांधीगिरी; विद्यार्थ्यांना रस्ता केला मोकळा

Nashik News : त्रिमूर्ती चौक परिसरातील शाळा सुटल्यानंतर वाहतूक कोंडी व वर्दळीमुळे शाळकरी विद्यार्थ्यांना रस्ता ओलांडण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागते.

वारंवार तक्रार करूनही प्रश्न सुटत नसल्याने पालकांनी थेट रस्त्यात वाहने आडवी लावून विद्यार्थ्यांना मार्ग करून दिला. (Gandhigiri of parents by parking vehicles horizontally on the road road cleared by students Nashik News)

त्रिमूर्ती चौकात परिसरातील शाळा सायंकाळी सुटल्यावर वाहनांच्या वर्दळीमुळे विद्यार्थ्यांना रस्ता ओलांडताना तारांबळ उडते. गुरुवारी (ता.६) सायंकाळी शाळा सुटल्यावर पालकांनी आंदोलन करून रस्त्यावर दुचाकी लावून विद्यार्थ्यांसाठी रस्ता मोकळा करून दिला.

शाळा सुटल्यावर या भागात वाहतूक पोलिस नियुक्त करावा, अशी मागणी पालकांनी केली आहे. शाळा परिसरात वाढते अतिक्रमण व वाहतूक कोंडीमुळे शाळा भरताना व सुटताना नेहमीच प्रचंड गर्दी होते.

यामुळे विद्यार्थ्यांसह पालकांना नेहमीच होणाऱ्या जाचाला कंटाळून पालकांनी वेळोवेळी याबाबत प्रशासनास निवेदन दिले. निवेदन देऊनही कोणीही या प्रकाराबाबत गांभीर्याने विचार करत नसल्याने व एखादा अनुचित प्रकार घडल्यानंतरच प्रशासनास जाग येणार का, असा संतापजनक सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.

तर त्रिमूर्ती चौक येथील वाहतूक सिग्नल बसवण्यात आलेला असून येथे एकही वाहतूक पोलिस कधीही उपस्थित नसतात. येथे वाहतूक नियमांची पायमल्ली करणाऱ्यांवर शासन करण्यासाठी कायमस्वरूपी वाहतूक पोलिसांची नेमणूक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच त्रिमूर्ती चौक परिसरातही शाळा व इतर शाळा सुटण्याच्या वेळी परिसरात वाहतूक पोलिस नियुक्त करावा, अशी मागणी पालक व स्थानिक रहिवासी दीपाली आदोरे, कल्याणी कुलकर्णी, राजेंद्र भंगाडे, किशोर बडगुजर, मनिषा पळसे आदींनी केली आहे.