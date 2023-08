Ganesh Murti Rates Hike : लाडक्या बाप्पाचे आगमन दीड महिन्यावर आले आहे. त्यामुळे ‘श्री’ मूर्तिकारांची लगबग वाढली. पिंपळगाव शहरात गणेशोत्सवाची वैभवशाली परंपरा आहे. शहरात सार्वजनिक व घरगुती, अशा दोन्ही प्रकारांत भव्य प्रमाणात गणेशोत्सव साजरा होतो.

पिंपळगाव शहरातील गणेशोत्सवाबरोबरच मूर्तिकारांचे नाव सर्वदूर आहे. मात्र, मूर्तीसाठी लागणारा कच्चा माल, कामगारांची मजुरी, रंगांच्या वाढलेल्या किमती, वाहतूक खर्च याचा परिणाम यंदाच्या मूर्तींच्या किमतीत २५ ते ३० टक्क्यांनी वाढ अपरिहार्य बनली आहे.

बाप्पाच्या मूर्तीच्या किमतीत वाढ होणार असली, तरी भक्तांमधील उत्साह यंदाही कायम राहणार असल्याचे दिसते. (Ganesh Murti will become expensive due to increase in raw material prices 25 to 30 percent increase nashik)

यंदा अधिक महिना असल्याने गणेशोत्सव महिनाभर लांबला. मात्र, गणरायाच्या स्वागताची तयारी सुरू झाल्याचे चित्र आहे. शाडूच्या मूर्तीला अनन्यसाधारण महत्त्व असले, तरी काही वर्षांपासून त्याची जागा प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींनी घेतली.

शाडूच्या मूर्ती बनविणाऱ्यांची संख्या अत्यल्प आहे. शिवाय, शाडूची मूर्ती वजनाने तीनपट जड व किमतीला न परवडणारी असते.

पिंपळगाव बसवत येथे ४० वर्षांपासून मूर्ती बनविणारे रमेश राऊत यांचे अख्खे कुटुंबच सध्या ‘श्रीं’ची मूर्ती बनविण्यात दंग आहे. मुलगा पंकज, सागर, सुना ज्योती, प्रीती यांसह १५ कामगार मूर्तीला आकार देत आहेत.

सुमारे पाच हजार मूर्ती बनविण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. मुंबई, गुजरात, नवसारी, धुळे येथून त्यांना ऑर्डर आल्या आहेत. सध्या मूर्तींवर रंगकाम त्यांच्या कारखान्यात सुरू आहे.

"गणेश मूर्तिकारांसाठी शासनाकडून कोणतीच योजना नाही. त्यामुळे मूर्तिकार कष्टाचे जीवन जगत आहेत. निदान प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तीवर तरी बंदी आणू नये, अन्यथा आमचा रोजगार हिरावला जाईल." - रमेश राऊत, मूर्तिकार, पिंपळगाव बसवंत