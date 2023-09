मनमाड : गणेशोत्सव हा अवघ्या महाराष्ट्राचा उत्सव असला तरी मनमाडमध्ये एक अनोखा गणेशोत्सव पाहायला मिळतो. दहा दिवस विराजमान असलेला गणपती चक्क रेल्वेने प्रवास करतो.

दररोज हजारो प्रवाशांना त्यांच्या इच्छित स्थळी पोचविणाऱ्या गोदावरी एक्स्प्रेसमधील गणेशोत्सवाची राज्यभर ख्याती आहे.

त्यामुळे रेल्वेने दहा दिवस प्रवास करणारा भारतातील एकमेव गणेश म्हणून गोदावरी राजाची एक वेगळी ओळख निर्माण झाली आहे. सर्वधर्मीय चाकरमान्यांनी आज एका विशेष डब्यात गणेशाची स्थापना केली. (Ganeshotsav 2023 King of Godavari express fame across state Established for 27 years by passengers nashik)

( लोकल ते ग्लोबल लेटेस्ट अपडेट मिळवा सकाळच्या व्हॉट्सअप चॅनेलवर फक्त एका क्लिकमध्ये )

मनमाड रेल्वेस्थानकात सकाळी फलाट क्रमांक चारवर आलेली विशेष बोगी आज गणेशमय झाली होती. गोदावरी एक्सप्रेसमधील सर्वधर्मीय चाकरमानी गेल्या २७ वर्षांपासून अतिशय श्रद्धेने गोदावरी एक्स्प्रेस गणेशोत्सव साजरा करतात. गणेशोत्सवात बोगीला आर्कषक सजावट केल्यामुळे स्थानक परिसर भक्तिमय झाला होता.

सकाळी मिरवणूक निघाल्यानंतर बोगीत आमदार सुहास कांदे यांच्या हस्ते आरती करत प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष नरेंद्र खैरे यांच्यासह गोदावरी एक्स्प्रेस गणेशोत्सवाचे अध्यक्ष स्वप्नील म्हस्के, उपाध्यक्ष मंगेश पगारे, पवन बागूल, पवन जेजुरे, सचिव प्रतीक गवते, गणेश पालवे, अजय शेलार, कार्याध्यक्ष ॲड. निखिल परदेशी, खजिनदार अमोल खताळ, भालचंद्र देशपांडे, सजावटप्रमुख मंगेश जगताप, उमेश देसाई, मनोज ललवाणी, ओम आव्हाड यांनी गणेशाची उत्साहात स्थापना करून दररोजचा प्रवास सुखाचा होण्याची कामना केली.

प्रत्येक स्टेशनवर चढणारा प्रवासी गोदावरी राजाचे दर्शन घेतो. सणाच्या दिवशी सुटी नसलेल्यांची संख्या बरीच असते. त्यांनाही गणेशोत्सवाचा आनंद मिळावा म्हणून पासधारकांच्या बोगीत हा गणपती बसविण्याची प्रथा सुरू झाली.

मनमाडला गाडी आल्यानंतर, तसेच सायंकाळी परतीच्या प्रवासात नाशिकला आरती होते. मार्गात प्रत्येक रेल्वेस्थानकावर दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी होते. दहा दिवस सर्वधर्मीय प्रवासी गणेशोत्सव साजरा करून राष्ट्रीय एकात्मतेचे अनोखे दर्शन घडवीत असतात. त्यामुळे गोदावरी एक्स्प्रेसमधील गणेशोत्सवाची एक वेगळी ओळख निर्माण झाली आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

‘गोदावरी एक्स्प्रेस सुरू होऊ दे’

कोविड काळापासून बंद करण्यात आलेली गोदावरी एक्स्प्रेस अद्यापही सुरू करण्यात आली नाही. तीन वर्ष झाले. गणेशोत्सवाची परंपरा खंडित होऊ नये, यासाठी समर एक्स्प्रेसमध्ये गणेश स्थापना केली जाते.

ही गाडी कोविडनंतर मनमाड येथून सुटत होती. मात्र काही दिवसांपासूनधुळे येथून सोडण्यात येत आहे. त्यामुळे एक विशेष बोगी रेल्वेकडून उपलब्ध करून देण्यात येते. त्यातच गणेशाची स्थापना केली जाते.

मनमाड शहरासाठी जीवनदायिनी असलेली गोदावरी एक्स्प्रेस अद्यापही सुरू झाली नसल्याने ती पूर्ववत सुरू व्हावी, यासाठी गोदावरी एक्स्प्रेसच्या राजाला गाडी सुरू करण्याचे साकडे घालण्यात आले.