Ganeshotsav 2023 : सिन्नर तालुक्यातील वावी येथील पोलीस ठाण्यात स्थापन करण्यात आलेल्या श्री गणेशाचे विसर्जन उत्साहात करण्यात आले. पारंपरिक वाद्य असलेल्या डफ-पिपाणीच्या तालावर पोलीस बांधवांनी ठेका धरला होता.

तर शालेय विद्यार्थिनींच्या लेझीम आणि झांज पथकाचा सहभाग लक्षवेधी ठरला होता. (Ganeshotsav 2023 Police brothers danced to tune of tambourine and pipani participation of girls lazim and cymbal troupe noteworthy nashik)

अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी सर्वत्र गणपती विसर्जन होणार असल्याने पोलीस यंत्रणेवर कामाचा ताण होता. वावी पोलीस ठाण्यात स्थापन करण्यात आलेल्या गणेशाचे विसर्जन करून पोलीस आपापल्या पॉईंटवर बंदोबस्तासाठी रवाना देखिल झाले. मात्र, तत्पूर्वी संपूर्ण गावातून गणेशाची सवाद्य मिरवणूक काढण्यात आली होती.

सजवलेल्या पोलीस वाहनावर विराजमान झालेले बाप्पा, त्यापुढे डफ पिपाणीच्या पारंपारिक वाद्यावर ठेका धरून नाचणारे पारंपारिक पोशाखातील पोलीस बांधव, मिरवणुकीत सहभागी असलेले नूतन विद्यालयाच्या विद्यार्थिनींचे लेझीम आणि झांज पथक संपूर्ण गावाचे लक्ष वेधून घेत होते.

पोलीस ठाण्यातील बाप्पाची मिरवणूक पहिल्यांदाच वाजत गाजत पार पडली. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक चेतन लोखंडे, उपनिरीक्षक बाळासाहेब आहेर, पारस वाघमोडे, सरपंच विजय काटे,

माजी सरपंच संदीप राजेभोसले, प्रशांत करपे, दीपक वेलजाळी, गणेश वेलजाळी, पोलीस नाईक देविदास माळी, सतिश बैरागी, पंकज मोंढे, शहाजी शिंदे, अमोल घोडे, संदीप जाधव, राजू चौधरी, गोविंद सुरेवाड,भास्कर जाधव, शैलेश शेलार,

हेमंत कदम, अजय महाजन, भागवत कुरवाडे, रत्नाकर तांबे, तुषार दयाळ, शरद दाते, किरण सोनवणे, सोमनाथ इल्हे, रामेश्वरी आव्हाड, सुमैय्या शेख, मोनिका पवार, शिला पवार, विद्यालयाचे क्रीडा शिक्षक विजय शिंदे, सुनील डुकरे, दीपक झुरडे आदी या मिरवणुकीत सहभागी झाले होते.